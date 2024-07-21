За словами президента Володимира Зеленського у відповідь на заяви кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, щодо змоги завершити розв'язану Росією війну упродовж 24 годин, Україні не підійдуть ймовірні умови такої угоди.

Чому Україна не погодиться на “мирний план” Трампа

Усі будуть щасливіші, якщо одна людина в світі, нехай це буде Дональд Трамп, зможе зупинити у світі. Питання у тому, якою ціною і хто платитиме. Я не маю на увазі, що він змусить нас платити. Але якщо ви хочете зробити це за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас це зробити. Тому що зрозуміло, як це зробити – це означає просто зупинитися і віддати, й забути. Без санкцій, Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства та світу. Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити. Тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю. Росіяни вбили стільки людей, як це забути? І ми не пробачимо цього, - пояснює Зеленський. Поширити

Зеленський відреагував на висловлювання республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп хоче бачити своїм віцепрезидентом – як тому байдуже, що робиться в Україні, допустивши, що американець може насправді не розуміти, що відбувається в Україні.

Але український лідер запевнив, що якщо у США після виборів прийде нова команда, він готовий працювати і з нею, "не боячись важкої праці".

Що відомо про критику плана Трампа з боку його колишніх радників

За словами ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона в інтерв’ю CNN, насправді Трамп не знає, як завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну, - підкреслює ексрадник Трампа. Поширити

Він вважає, що зближення Трампа із кремлівським диктатором Володимиром Путіним призведе лише до примушення України до територіальних поступок Росії.

Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США.