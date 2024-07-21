За словами президента Володимира Зеленського у відповідь на заяви кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, щодо змоги завершити розв'язану Росією війну упродовж 24 годин, Україні не підійдуть ймовірні умови такої угоди.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни з Росією не підходять через високі ризики та небезпеки для національної безпеки.
- Президент Зеленський підкреслює, що ніхто не зможе змусити Україну прийняти “простий шлях” та віддати територію без жодних наслідків для винних.
- Ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що у президента США немає плану для завершення злочинної війни проти України, що може призвести до темного моменту для обох країн.
- За словами Болтона, наближення Трампа до Путіна лише підштовхне Україну до територіальних концесій та загрозить національній безпеці США.
- Український лідер готовий працювати з будь-якою новою командою в США після виборів, сподіваючись на підтримку важких рішень у важких часах.
Чому Україна не погодиться на “мирний план” Трампа
Зеленський відреагував на висловлювання республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп хоче бачити своїм віцепрезидентом – як тому байдуже, що робиться в Україні, допустивши, що американець може насправді не розуміти, що відбувається в Україні.
Але український лідер запевнив, що якщо у США після виборів прийде нова команда, він готовий працювати і з нею, "не боячись важкої праці".
Що відомо про критику плана Трампа з боку його колишніх радників
За словами ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона в інтерв’ю CNN, насправді Трамп не знає, як завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України.
Він вважає, що зближення Трампа із кремлівським диктатором Володимиром Путіним призведе лише до примушення України до територіальних поступок Росії.
Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США.
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