Чому Україні не підходить "мирний план" Трампа — відповідь Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Україні не підходить "мирний план" Трампа — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  BBC

За словами президента Володимира Зеленського у відповідь на заяви кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, щодо змоги завершити розв'язану Росією війну упродовж 24 годин, Україні не підійдуть ймовірні умови такої угоди. 

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни з Росією не підходять через високі ризики та небезпеки для національної безпеки.
  • Президент Зеленський підкреслює, що ніхто не зможе змусити Україну прийняти “простий шлях” та віддати територію без жодних наслідків для винних.
  • Ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що у президента США немає плану для завершення злочинної війни проти України, що може призвести до темного моменту для обох країн.
  • За словами Болтона, наближення Трампа до Путіна лише підштовхне Україну до територіальних концесій та загрозить національній безпеці США.
  • Український лідер готовий працювати з будь-якою новою командою в США після виборів, сподіваючись на підтримку важких рішень у важких часах.

Чому Україна не погодиться на “мирний план” Трампа

Усі будуть щасливіші, якщо одна людина в світі, нехай це буде Дональд Трамп, зможе зупинити у світі. Питання у тому, якою ціною і хто платитиме. Я не маю на увазі, що він змусить нас платити. Але якщо ви хочете зробити це за 24 години, простим варіантом буде підштовхнути нас це зробити. Тому що зрозуміло, як це зробити – це означає просто зупинитися і віддати, й забути. Без санкцій, Путін забере територію, створить перемогу для свого суспільства та світу. Ніхто не сяде у в’язницю, жодної відповідальності, жодного трибуналу. Так, це дуже простий шлях, але ми ніколи на це не підемо, ніколи. І не існує жодної людини у світі, яка може примусити нас це зробити. Тому що йдеться не про одного президента або десятьох людей, йдеться про націю. Росіяни вбили стільки людей, як це забути? І ми не пробачимо цього, - пояснює Зеленський.

Зеленський відреагував на висловлювання республіканця Джей Ді Венса, якого Трамп хоче бачити своїм віцепрезидентом – як тому байдуже, що робиться в Україні, допустивши, що американець може насправді не розуміти, що відбувається в Україні.

Але український лідер запевнив, що якщо у США після виборів прийде нова команда, він готовий працювати і з нею, "не боячись важкої праці".

Що відомо про критику плана Трампа з боку його колишніх радників

За словами ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона в інтерв’ю CNN, насправді Трамп не знає, як завершити розв’язану Росією злочинну війну проти України.

Це божевілля. Він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну, - підкреслює ексрадник Трампа.

Він вважає, що зближення Трампа із кремлівським диктатором Володимиром Путіним призведе лише до примушення України до територіальних поступок Росії.

Болтон наголосив, що така позиція буде "темним моментом" не тільки для України, але для США.

В основі інтересів американської національної безпеки є захист від неспровокованої агресії на європейському континенті, що приносить користь США, - підкреслює ексрадник Трампа з нацбезпеки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи допускає Україна мирні переговори з Путіним — відповідь Зеленського
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як посадити Путіна за стіл переговорів — відповідь Зеленського
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський провів переговори з Трампом — про що домовилися
Володимир Зеленський
Зеленський і Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?