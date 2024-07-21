По словам президента Владимира Зеленского в ответ на заявления кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, по поводу возможности завершить развязанную Россией войну в течение 24 часов, Украине не подойдут вероятные условия такого соглашения.
Главные тезисы
- Предложения Дональда Трампа по завершению войны с Россией не подходят Украине из-за высоких рисков и опасностей для национальной безопасности.
- Экссоветник Трампа по нацбезопасности считает, что приближение к Путину подтолкнет Украину к территориальным концессиям и угрожает национальной безопасности США.
- Зеленский не соглашается на 'простой путь' отдать территорию без последствий, акцентируя важность ответственности и невозможность простить ужасные преступления.
- Украинский лидер готов работать с любой новой командой в США после выборов, надеясь на поддержку в трудные времена и принятие сложных решений.
- Американские бывшие советники Трампа, включая Джона Болтона, критикуют его план по Украине, считая его неосуществимым и поддерживающим агрессию России.
Почему Украина не согласится на мирный план Трампа
Зеленский отреагировал на высказывания республиканца Джей Ди Венса, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом – как потому безразлично, что делается в Украине, допустив, что американец может на самом деле не понимать, что происходит в Украине.
Но украинский лидер заверил, что если в США после выборов придет новая команда, он готов работать и с ней, "не опасаясь тяжелого труда".
Что известно о критике плана Трампа со стороны его бывших советников
По словам эксрадника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в интервью CNN, на самом деле Трамп не знает, как завершить развязанную Россией преступную войну против Украины.
Он считает, что сближение Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным приведет только к принуждению Украины к территориальным уступкам России.
Болтон подчеркнул, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но и для США.
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