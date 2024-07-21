По словам президента Владимира Зеленского в ответ на заявления кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, по поводу возможности завершить развязанную Россией войну в течение 24 часов, Украине не подойдут вероятные условия такого соглашения.

Почему Украина не согласится на мирный план Трампа

Все будут счастливее, если один человек в мире, будь то Дональд Трамп, сможет остановить в мире. Вопрос о том, какой ценой и кто будет платить. Я не имею в виду, что он заставит нас платить. Но если вы хотите сделать это через 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас это сделать. Потому что понятно, как это сделать – значит просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций Путин заберет территорию, создаст победу для своего общества и мира. Никто не сядет в тюрьму, никакой ответственности, ни трибунала. Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать. Потому что речь идет не об одном президенте или десяти человек, речь идет о нации. Россияне убили столько людей, как это забыть? И мы не простим этого, – объясняет Зеленский. Поделиться

Зеленский отреагировал на высказывания республиканца Джей Ди Венса, которого Трамп хочет видеть своим вице-президентом – как потому безразлично, что делается в Украине, допустив, что американец может на самом деле не понимать, что происходит в Украине.

Но украинский лидер заверил, что если в США после выборов придет новая команда, он готов работать и с ней, "не опасаясь тяжелого труда".

Что известно о критике плана Трампа со стороны его бывших советников

По словам эксрадника Трампа по вопросам нацбезопасности Джона Болтона в интервью CNN, на самом деле Трамп не знает, как завершить развязанную Россией преступную войну против Украины.

Это безумие. Он не думает, как он собирается вести переговоры и завершать эту войну, - подчеркивает эксрадник Трампа. Поделиться

Он считает, что сближение Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным приведет только к принуждению Украины к территориальным уступкам России.

Болтон подчеркнул, что такая позиция будет "темным моментом" не только для Украины, но и для США.