Допускает ли Украина мирные переговоры с Путиным — ответ Зеленского

Пока возможна лишь одна модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого нужно задействовать посредников, привлеченных в создании зернового коридора.
Главные тезисы
- Украина рассматривает возможность мирных переговоров с Путиным только при участии посредников, как в формате договора о зерновом коридоре.
- Зеленский указал, что модель переговоров и соглашения, как в случае зернового коридора, применима и в других сферах, таких как территориальная целостность, энергетика и судоходство.
- Первый саммит мира по вторжению России в Украину состоялся в июне, где было собрано уже 90 подписей на итоговом коммюнике. Украина намерена провести второе заседание в Саудовской Аравии.
- Согласно заявлениям Зеленского, Украина работает над разработкой мирного плана, который должен быть готов к концу этого года.
- Украина ищет способы разрешения кризиса с РФ через конструктивные переговоры и планы мирного урегулирования конфликта.
Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным
На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.
По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.
Саммит мира
В июне на территории Швейцарии прошел первый саммит мира по вторжению России в Украину. По состоянию на 28 июня на итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей.
Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Киев желает провести второе заседание саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.
Также Зеленский заявлял, что Украина должна разработать понятный мирный план. Он должен быть готов уже к концу этого года.
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