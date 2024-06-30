Допускает ли Украина мирные переговоры с Путиным — ответ Зеленского

Пока возможна лишь одна модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого нужно задействовать посредников, привлеченных в создании зернового коридора.

Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным

На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

Украина может найти модель, где можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, — сказал Зеленский. Поделиться

По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.

Саммит мира

В июне на территории Швейцарии прошел первый саммит мира по вторжению России в Украину. По состоянию на 28 июня на итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Киев желает провести второе заседание саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

Также Зеленский заявлял, что Украина должна разработать понятный мирный план. Он должен быть готов уже к концу этого года.