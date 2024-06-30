Допускает ли Украина мирные переговоры с Путиным — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Допускает ли Украина мирные переговоры с Путиным — ответ Зеленского

Владимир Зеленский
Допускает ли Украина мирные переговоры с Путиным
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Пока возможна лишь одна модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Для этого нужно задействовать посредников, привлеченных в создании зернового коридора.

Главные тезисы

  • Украина рассматривает возможность мирных переговоров с Путиным только при участии посредников, как в формате договора о зерновом коридоре.
  • Зеленский указал, что модель переговоров и соглашения, как в случае зернового коридора, применима и в других сферах, таких как территориальная целостность, энергетика и судоходство.
  • Первый саммит мира по вторжению России в Украину состоялся в июне, где было собрано уже 90 подписей на итоговом коммюнике. Украина намерена провести второе заседание в Саудовской Аравии.
  • Согласно заявлениям Зеленского, Украина работает над разработкой мирного плана, который должен быть готов к концу этого года.
  • Украина ищет способы разрешения кризиса с РФ через конструктивные переговоры и планы мирного урегулирования конфликта.

Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным

На вопрос журналистики о том, могут ли быть обстоятельства, чтобы Украина проводила переговоры с Путиным, Зеленский назвал только одну опцию — документ, похожий на договор о зерновом коридоре.

Украина может найти модель, где можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, — сказал Зеленский.

По его словам, так же и в территориальной целостности, энергетике и судоходстве может быть использована соответствующая модель, когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису. А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ.

Саммит мира

В июне на территории Швейцарии прошел первый саммит мира по вторжению России в Украину. По состоянию на 28 июня на итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Киев желает провести второе заседание саммита мира в Саудовской Аравии до конца года.

Также Зеленский заявлял, что Украина должна разработать понятный мирный план. Он должен быть готов уже к концу этого года.

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