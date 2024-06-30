Чи допускає Україна мирні переговори з Путіним — відповідь Зеленського

Наразі можлива лише одна модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним. Для цього треба задіяти посередників, які були залучені у створенні зернового коридору.
Головні тези:
- Україна розглядає можливість мирних переговорів з Путіним лише за умови задіяння посередників, як у форматі договору про зерновий коридор.
- Зеленський вказав, що модель переговорів та угоди, як у разі зернового коридору, може бути застосована і в інших сферах, таких як територіальна цілісність, енергетика та судноплавство.
- Перший саміт миру щодо вторгнення Росії в Україну відбувся у червні, де були зібрані вже 90 підписів на підсумковому комюніке. Україна планує провести друге засідання у Саудівській Аравії.
- Згідно з заявами Зеленського, Україна працює над розробкою мирного плану, який має бути готовим до кінця поточного року.
- Україна шукає способи вирішення кризи з РФ через конструктивні переговори та плани мирного врегулювання конфлікту.
Зеленський назвав єдиний можливий формат переговорів з Путіним
На питання журналістики щодо того, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним, Зеленський назвав лише одну опцію — документ, схожий на договір про зерновий коридор.
За його словами, так само і в територіальній цілісності, енергетиці та судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли країни з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ.
Саміт миру
У червні на території Швейцарії пройшов перший саміт миру щодо вторгнення Росії в Україну. Станом на 28 червня на підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів.
Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Київ бажає провести друге засідання саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.
Також Зеленський заявляв, що Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року.
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