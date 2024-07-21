Зеленський озвучив, скільки РФ скидає на Україну авіабомб щомісяця — відео

Росія щомісяця скидає на цивільне населення України 3 500 авіаційних бомб, тому необхідно знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування.
Головні тези:
- Недосяжність виготовлення такої масової кількості ракет для ППО викликає необхідність пошуку далекобійних рішень у захисті від авіабомб.
- Україні потрібно шукати рішення для атакування російських аеродромів, де базуються літаки, що скидають авіабомби, для ефективного протистояння.
- Ракетні системи HIMARS не є відповідними для боротьби з авіабомбами, що підкреслює важливість знаходження далекобійних рішень у припиненні атак.
Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисячі авіабомб
За словами Зеленського, Україні потрібні засоби, щоб можна було поцілити у росіян на місті базування їхніх літаків — на військових аеродромах.
Він зазначив, що чекає на рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії від Великої Британії.
Він наголосив, що Україна потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії.
Зеленський зазначив, що розраховує на лідерство Великої Британії у цьому питанні, позитивне рішення щодо якого підштовхне й інші країни.
Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.
На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.
Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.
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