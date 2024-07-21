Зеленський озвучив, скільки РФ скидає на Україну авіабомб щомісяця — відео

Росія щомісяця скидає на цивільне населення України 3 500 авіаційних бомб, тому необхідно знищувати ворожі бомбардувальники на місцях їх базування.

Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисячі авіабомб

Вони застосовують 3 500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто у світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, Україні потрібні засоби, щоб можна було поцілити у росіян на місті базування їхніх літаків — на військових аеродромах.

Вони використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками, — сказав президент. Поширити

Він зазначив, що чекає на рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії від Великої Британії.

Ми потребуємо дуже великої підтримки з боку прем'єр-міністра (Британії — ред.). Ми потребуємо цього рішення про застосування далекобійної зброї. Воно нам дуже потрібне. Це про справедливі відповіді (відповідь України на обстріли РФ, — ред.), — наголосив Зеленський. Поширити

Він наголосив, що Україна потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії.

Я не тисну на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит, оцей (дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ, — ред.), — сказав президент. Поширити

Зеленський зазначив, що розраховує на лідерство Великої Британії у цьому питанні, позитивне рішення щодо якого підштовхне й інші країни.

Яка зброя здатна захистити Україну від КАБів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використовує керовані авіабомби по всьому сходу України. За місяць окупанти випускають по Україні тисячі бомб.

Яка може бути боротьба з КАБами? Це системи ППО. Але, якщо ми візьмемо вартість та кількість ракет Patriot та візьмемо КАБи — то тисяч в місяць у нас ніколи не буде, та і сотень не буде. Бо кожна ракета — це близько 3 млн доларів. Тут не тільки питання в грошах, їх стільки просто не виробляють, — сказав президент. Поширити

На думку глави держави, потрібно шукати рішення, щоб атакувати російські аеродроми, де знаходяться російські літаки, які скидають КАБи.

Тому Patriot не може боротися з КАБами, які будь-яка система ППО. У будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете перемагати, але в довгу — вони вас переграють. Треба шукати далекобійне рішення проти аеродромів, на яких стоять військові літаки, які Росія застосовує для атак КАБами. Поширити

Зеленський наголосив, що мова йде не лише про територію Росії, але про Крим. Ця відстань більша, ніж 300 кілометрів. Тому, як зазначив президент, ракетні системи HIMARS не допоможуть у боротьбі з КАБами чи російською авіацією.