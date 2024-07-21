Зеленский озвучил, сколько РФ сбрасывает на Украину авиабомб ежемесячно — видео

Россия ежемесячно сбрасывает на гражданское население Украины 3500 авиационных бомб, поэтому необходимо уничтожать вражеские бомбардировщики на местах их базирования.
Главные тезисы
- Недоступность производства такого массового количества ракет для ПВО вызывает необходимость поиска дальнобойных решений в защите от авиабомб.
- Украине нужно искать решения для атаки российских аэродромов, где базируются сбрасывающие авиабомбы самолеты для эффективного противостояния.
- Ракетные системы HIMARS не являются подходящими для борьбы с авиабомбами, что подчеркивает важность нахождения дальнобойных решений в прекращении атак.
Россия ежемесячно сбрасывает на Украину 3,5 тысяч авиабомб
По словам Зеленского, Украине нужны средства, чтобы можно было попасть в россиян на городе базирование их самолетов на военных аэродромах.
Он отметил, что ожидает решения о применении дальнобойного оружия по объектам на территории России от Великобритании.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке со стороны нового премьер-министра Великобритании.
Зеленский отметил, что рассчитывает на лидерство Великобритании в этом вопросе, положительное решение по которому подтолкнет и другие страны.
Какое оружие способно защитить Украину от КАБов
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.
По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.
Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.
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