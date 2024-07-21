Зеленский озвучил, сколько РФ сбрасывает на Украину авиабомб ежемесячно — видео

Россия ежемесячно сбрасывает на Украину 3,5 тысяч авиабомб

Они применяют 3500 авиабомб ежемесячно против гражданских. У нас никогда не будет такого же количества ракет. Это очень дорого. И никто в мире не может ежемесячно выработать такое количество ракет для ПВО. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, Украине нужны средства, чтобы можно было попасть в россиян на городе базирование их самолетов на военных аэродромах.

Они используют бомбардировщики, и поэтому Россия должна бояться нас атаковать этими самолетами, — сказал президент. Поделиться

Он отметил, что ожидает решения о применении дальнобойного оружия по объектам на территории России от Великобритании.

Мы нуждаемся в очень большой поддержке со стороны премьер-министра (Британия — ред.). Мы нуждаемся в этом решении о применении дальнобойного оружия. Оно нам очень нужно. Это о справедливых ответах (ответ Украины на обстрелы РФ — ред.), — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке со стороны нового премьер-министра Великобритании.

Я не давлю на нового премьер-министра. Он в должности всего 14 дней, я понимаю, это непросто. Он должен отвечать на все вопросы. Поэтому у меня только один запрос, этот (разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ, — ред.), — сказал президент. Поделиться

Зеленский отметил, что рассчитывает на лидерство Великобритании в этом вопросе, положительное решение по которому подтолкнет и другие страны.

Какое оружие способно защитить Украину от КАБов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использует управляемые авиабомбы по всему востоку Украины. За месяц оккупанты выпускают по Украине тысячи бомб.

Какая может быть борьба с КАБами? Это системы ПВО. Но если мы возьмем стоимость и количество ракет Patriot и возьмем КАБы — тысяч в месяц у нас никогда не будет, да и сотен не будет. Потому что каждая ракета — это около 3 млн долларов. Здесь не только вопрос в деньгах, их столько просто не производят, — сказал президент. Поделиться

По мнению главы государства, нужно искать решение, чтобы атаковать российские аэродромы, где находятся российские самолеты, сбрасываемые КАБами.

Поэтому Patriot не может бороться с кабами, которые любая система ПВО. В любом случае на короткой дистанции вы будете побеждать, но в длинную — они вас обыграют. Надо искать дальнобойное решение против аэродромов, на которых стоят военные самолеты, применяемые Россией для атак КАБами. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о территории России, но и о Крыме. Это расстояние больше 300 километров. Потому, как отметил президент, ракетные системы HIMARS не помогут в борьбе с КАБами или российской авиацией.