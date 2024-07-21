За словами президента Володимира Зеленського, якщо у перспективі не вдасться завершити розв'язану Росією злочинну війну, доведеться проводити вибори в умовах бойових дій.
Головні тези:
- Зеленський не виключив проведення виборів в умовах війни, проте вказав на складнощі та технічні перешкоди на шляху до цього
- Президент України визнав необхідність змін у Конституції для проведення виборів в умовах воєнного стану
- Участь окупованих територій та громадян за кордоном у виборчому процесі в умовах війни - складне завдання для організації демократичного волевиявлення
- Зеленський наголосив на важливості збереження територіальної цілісності та захисті країни від агресії Росії
- Президент України підкреслив негативні наслідки замороження конфлікту та необхідність активних заходів для завершення війни з Росією
Що Зеленський каже про ймовірність проведення виборів в умовах війни
Він підкреслив, що окрім суто юридичних, існують також технічні складнощі із організацією демократичного волевиявлення в умовах розв’язаної Росією зброїної агресії.
При цьому він визнав, що у разі продовження війни владі доведеться шукати способи проведення виборів в тих умовах, які є.
Які умови та перспективи проведення переговорів з Росією
За словами Зеленського, керівництво України прагне зберегти життя громадян, однак це не свідчить про готовність до територіальних поступок країні-агресорці.
Зеленский наголосив, що заморозка конфлікту зі збереженням за агресором вже захопленої території не є хорошим виходом з війни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-