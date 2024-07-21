Що Зеленський каже про ймовірність проведення виборів в умовах війни

Я із задоволенням провів би вибори, якщо б це можна було. Якщо війна буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно. Це зміни Конституції України, а Конституцію не можна міняти в час війни. Проводити вибори в час воєнного стану не можна, - пояснює глава держави. Поширити

Він підкреслив, що окрім суто юридичних, існують також технічні складнощі із організацією демократичного волевиявлення в умовах розв’язаної Росією зброїної агресії.

Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати, хто проконтролює цей процес? І у нас ще більше 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування? - зазначає президент. Поширити

При цьому він визнав, що у разі продовження війни владі доведеться шукати способи проведення виборів в тих умовах, які є.

Які умови та перспективи проведення переговорів з Росією

За словами Зеленського, керівництво України прагне зберегти життя громадян, однак це не свідчить про готовність до територіальних поступок країні-агресорці.

Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: "Та що важливіше для вас – територія або люди?" Як можна так порівнювати? Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі, - підкреслює президент. Поширити

Зеленский наголосив, що заморозка конфлікту зі збереженням за агресором вже захопленої території не є хорошим виходом з війни.