Зеленський не виключив проведення виборів в умовах війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський не виключив проведення виборів в умовах війни

Володимир Зеленський
Джерело:  BBC

За словами президента Володимира Зеленського, якщо у перспективі не вдасться завершити розв'язану Росією злочинну війну, доведеться проводити вибори в умовах бойових дій. 

Головні тези:

  • Зеленський не виключив проведення виборів в умовах війни, проте вказав на складнощі та технічні перешкоди на шляху до цього
  • Президент України визнав необхідність змін у Конституції для проведення виборів в умовах воєнного стану
  • Участь окупованих територій та громадян за кордоном у виборчому процесі в умовах війни - складне завдання для організації демократичного волевиявлення
  • Зеленський наголосив на важливості збереження територіальної цілісності та захисті країни від агресії Росії
  • Президент України підкреслив негативні наслідки замороження конфлікту та необхідність активних заходів для завершення війни з Росією

Що Зеленський каже про ймовірність проведення виборів в умовах війни

Я із задоволенням провів би вибори, якщо б це можна було. Якщо війна буде затягуватись, треба буде знаходити те чи інше рішення. Я поки що не знаю, яке. Це складно. Це зміни Конституції України, а Конституцію не можна міняти в час війни. Проводити вибори в час воєнного стану не можна, - пояснює глава держави.

Він підкреслив, що окрім суто юридичних, існують також технічні складнощі із організацією демократичного волевиявлення в умовах розв’язаної Росією зброїної агресії.

Як можна проводити демократичні вибори в окопах? Треба щоб були спостерігачі. Ніякі спостерігачі в окопи не приїдуть. Далі у нас люди на окупованих територіях, значить вони не будуть голосувати. А інакше як вони будуть голосувати, хто проконтролює цей процес? І у нас ще більше 7 мільйонів за кордоном. Як забезпечити їм голосування? - зазначає президент.

При цьому він визнав, що у разі продовження війни владі доведеться шукати способи проведення виборів в тих умовах, які є.

Які умови та перспективи проведення переговорів з Росією

За словами Зеленського, керівництво України прагне зберегти життя громадян, однак це не свідчить про готовність до територіальних поступок країні-агресорці.

Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: "Та що важливіше для вас – територія або люди?" Як можна так порівнювати? Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі, - підкреслює президент.

Зеленский наголосив, що заморозка конфлікту зі збереженням за агресором вже захопленої території не є хорошим виходом з війни. 

Хто вам сказав, що вони не підуть далі? Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів, - переконаний глава держави.

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