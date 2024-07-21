Зеленский не исключил проведение выборов в условиях войны
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский не исключил проведение выборов в условиях войны

Владимир Зеленский
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Источник:  BBC

По словам президента Владимира Зеленского, если в перспективе не удастся завершить развязанную Россией преступную войну, придется проводить выборы в условиях боевых действий.

Главные тезисы

  • Зеленский не исключил возможность проведения выборов в условиях войны, но отметил технические и организационные сложности.
  • Президент Украины говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию для проведения выборов военного положения.
  • Зеленский подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и защиты страны от агрессии, отказываясь от территориальных уступок.
  • В случае продолжения войны в Украине, власти будут вынуждены искать способы проведения выборов в сложных условиях боевых действий.
  • Президент выразил опасения о недейственности замораживания конфликта с Россией и утверждает, что целью Путина является разрушение Украины и возвращение к советскому прошлому.

Что Зеленский говорит о вероятности проведения выборов в условиях войны

Я бы с удовольствием провел выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя, – объясняет глава государства.

Он подчеркнул, что кроме сугубо юридических, существуют также технические сложности с организацией демократического волеизъявления в условиях разрешенной Россией оружейной агрессии.

Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит, они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще больше 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование? – отмечает президент.

При этом он признал, что в случае продолжения войны властям придется искать способы проведения выборов в тех условиях, которые есть.

Какие условия и перспективы проведения переговоров с Россией

По словам Зеленского, руководство Украины стремится сохранить жизнь граждан, однако это не свидетельствует о готовности к территориальным уступкам стране-агрессорке.

Для нас проигрыш – это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Да что важнее для вас – территория или люди?" Как можно так сравнивать? Люди важные, но это не значит, что можно подарить им 30% нашей земли, - подчеркивает президент.

Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта с сохранением за агрессором уже захваченной территории не является хорошим выходом из войны.

Кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет нас разрушить? Он желает. Он просто хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней, – убежден глава государства.

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