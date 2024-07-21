По словам президента Владимира Зеленского, если в перспективе не удастся завершить развязанную Россией преступную войну, придется проводить выборы в условиях боевых действий.
Главные тезисы
- Зеленский не исключил возможность проведения выборов в условиях войны, но отметил технические и организационные сложности.
- Президент Украины говорит о необходимости внесения изменений в Конституцию для проведения выборов военного положения.
- Зеленский подчеркнул важность сохранения территориальной целостности и защиты страны от агрессии, отказываясь от территориальных уступок.
- В случае продолжения войны в Украине, власти будут вынуждены искать способы проведения выборов в сложных условиях боевых действий.
- Президент выразил опасения о недейственности замораживания конфликта с Россией и утверждает, что целью Путина является разрушение Украины и возвращение к советскому прошлому.
Что Зеленский говорит о вероятности проведения выборов в условиях войны
Он подчеркнул, что кроме сугубо юридических, существуют также технические сложности с организацией демократического волеизъявления в условиях разрешенной Россией оружейной агрессии.
При этом он признал, что в случае продолжения войны властям придется искать способы проведения выборов в тех условиях, которые есть.
Какие условия и перспективы проведения переговоров с Россией
По словам Зеленского, руководство Украины стремится сохранить жизнь граждан, однако это не свидетельствует о готовности к территориальным уступкам стране-агрессорке.
Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта с сохранением за агрессором уже захваченной территории не является хорошим выходом из войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-