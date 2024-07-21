Что Зеленский говорит о вероятности проведения выборов в условиях войны

Я бы с удовольствием провел выборы, если бы это можно было. Если война будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение. Я пока не знаю, какое. Это сложно. Это изменения Конституции Украины, а Конституцию нельзя менять во время войны. Проводить выборы во время военного положения нельзя, – объясняет глава государства. Поделиться

Он подчеркнул, что кроме сугубо юридических, существуют также технические сложности с организацией демократического волеизъявления в условиях разрешенной Россией оружейной агрессии.

Как можно проводить демократические выборы в окопах? Надо, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит, они не будут голосовать. А иначе как они будут голосовать, кто проконтролирует этот процесс? И у нас еще больше 7 миллионов за границей. Как обеспечить им голосование? – отмечает президент. Поделиться

При этом он признал, что в случае продолжения войны властям придется искать способы проведения выборов в тех условиях, которые есть.

Какие условия и перспективы проведения переговоров с Россией

По словам Зеленского, руководство Украины стремится сохранить жизнь граждан, однако это не свидетельствует о готовности к территориальным уступкам стране-агрессорке.

Для нас проигрыш – это проиграть свою страну. Кто-то говорит: "Да что важнее для вас – территория или люди?" Как можно так сравнивать? Люди важные, но это не значит, что можно подарить им 30% нашей земли, - подчеркивает президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что заморозка конфликта с сохранением за агрессором уже захваченной территории не является хорошим выходом из войны.