Война может завершиться до конца года — Зеленский назвал условия
Категория
Украина
Дата публикации

Война может завершиться до конца года — Зеленский назвал условия

Владимир Зеленский
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Источник:  BBC

По словам президента Владимира Зеленского, горячая фаза развязанной Россией преступной войны против Украины может завершиться до конца этого года без сценария силового возвращения оккупированных страной-агрессорой украинских территорий.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский предлагает завершить горячую фазу войны с Россией до конца года без сценария силового возвращения украинских территорий.
  • Украина готовит предложенный России план и рассчитывает на единство и сотрудничество с партнерами для урегулирования конфликта.
  • Зеленский описывает Путина как 'прагматичного убийцу', отмечая его безжалостность и призывая к избеганию жертв в политических конфликтах.
  • Президент подчеркивает важность отстаивания интересов Украины в рамках международного сообщества для достижения мира и стабильности.
  • Зеленский не исключает возможности переговоров с Владимиром Путиным на втором саммите мира с целью окончания войны согласно уставу ООН.

Что известно о вероятности завершения войны РФ против Украины уже в этом году

Зеленский отметил, что руководство Украины готовит соответствующий план, предложенный России.

Если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем окончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года. План будет готов в любом случае. Но план должен быть объединен с партнерами. Чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны. И это будет зависеть потом от партнеров, которые будут давить на Россию, чтобы Россия согласилась садиться и думать об окончании войны, – подчеркнул президент.

По его словам, завершение развязанной Россией преступной войны не преследует цель возвращения оккупированных украинских территорий силой.

Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает вернуть захваченные Россией территории путем переговоров.

Желательно не отступать, лучше стоять. А еще лучше провести какие-то шаги, которые ослабят Россию. Она станет отступать. Это просто даст вам более сильные позиции за переговорным столом. Но это не значит, что нужно возвращать все территории исключительно оружием, – добавил Зеленский.

При этом Зеленский не исключил возможности переговоров непосредственно и с Владимиром Путиным.

На втором Саммите мира – если будет полностью готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно уставу ООН и разрешению всех тех кризисов, которые они принесли – то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин, или это будет не Путин – какая разница. Ну что ж, мы будем говорить с теми, кто в России все решает, – объясняет президент.

Что Зеленский думает о Путине

Президент назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "прагматическим убийцей".

Мы говорим об убийцах. Они разные. Есть массовые убийцы, есть эмоциональные. А есть очень прагматические. Я бы сказал, что он прагматичный убийца. То есть, он отдает приказы. Он собственноручно ничего не выполняет, но это не освобождает его от ответственности, – отмечает Зеленский.

По его словам, кремлевский диктатор очень любит власть.

Мир уже прошел такие испытания, прошел через тиранию, авторитаризм. Мир уже видел последствия этого. Это мировые войны, миллионы жертв. И можно уже научиться. Даже если ты хочешь так держаться за свою власть, надо научиться делать это без жертв. И потому я не считаю, что он очень умен. Он безжалостен. Не очень умный и безжалостный – это еще опаснее, - убежден глава государства.

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