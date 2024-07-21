По словам президента Владимира Зеленского, горячая фаза развязанной Россией преступной войны против Украины может завершиться до конца этого года без сценария силового возвращения оккупированных страной-агрессорой украинских территорий.
Главные тезисы
Президент Зеленский предлагает завершить горячую фазу войны с Россией до конца года без сценария силового возвращения украинских территорий.
Украина готовит предложенный России план и рассчитывает на единство и сотрудничество с партнерами для урегулирования конфликта.
Зеленский описывает Путина как 'прагматичного убийцу', отмечая его безжалостность и призывая к избеганию жертв в политических конфликтах.
Президент подчеркивает важность отстаивания интересов Украины в рамках международного сообщества для достижения мира и стабильности.
Зеленский не исключает возможности переговоров с Владимиром Путиным на втором саммите мира с целью окончания войны согласно уставу ООН.
Что известно о вероятности завершения войны РФ против Украины уже в этом году
Зеленский отметил, что руководство Украины готовит соответствующий план, предложенный России.
По его словам, завершение развязанной Россией преступной войны не преследует цель возвращения оккупированных украинских территорий силой.
Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает вернуть захваченные Россией территории путем переговоров.
При этом Зеленский не исключил возможности переговоров непосредственно и с Владимиром Путиным.
Что Зеленский думает о Путине
Президент назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "прагматическим убийцей".
По его словам, кремлевский диктатор очень любит власть.