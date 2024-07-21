На втором Саммите мира – если будет полностью готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться об окончании войны согласно уставу ООН и разрешению всех тех кризисов, которые они принесли – то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет ли это Путин, или это будет не Путин – какая разница. Ну что ж, мы будем говорить с теми, кто в России все решает, – объясняет президент.