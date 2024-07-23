Війна РФ проти України вказала на ще одне слабке місце США
Категорія
Світ
Дата публікації

Війна РФ проти України вказала на ще одне слабке місце США

GPS L1
Джерело:  online.ua

Залежність багатьох американських озброєнь від супутникової навігації за технологією GPS L1 наразі є “ахіллесовою п'ятою” для Штатів. Це з'ясувалося лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головні тези:

  • Глушіння GPS на фронті шкодить бойовим можливостям української армії, яка використовує американську зброю.
  • Проблеми з GPS також становлять загрозу для цивільної навігації, що підтверджується втручанням РФ в роботу систем GPS цивільних літаків у Східній Європі.
  • Фахівці вважають, що недолік стійкості GPS може мати серйозні наслідки у разі можливої ескалації конфлікту навколо Тайваню.

Що не так з GPS L1

Насамперед це пов'язано з тим, що війна, яку розпочала Росія, стає усе більш високотехнологічною. Своїм бачення цієї проблеми поділився директор технологічного стартапу ONENAV в царині супутникового зв’язку Стів Пойзнер.

За словами експерта, глибоко інтегрована в американську систему озброєнь технологія GPS L1 виявилася вразливою для глушіння на українському фронті.

Саме тому армії РФ вдається швидко глушити надану ЗСУ американську зброю, зав’язану на використання цієї технології, що відчутно знижує бойові можливості української армії.

Це втручання не обмежується полем бою. Росію також звинувачують у втручанні в роботу систем GPS цивільних літаків по всій Східній Європі, про що свідчить більш ніж 40 000 рейсів, які мали проблеми з навігацією протягом шестимісячного періоду. Перешкоди GPS також відбуваються в інших зонах конфліктів на Близькому Сході та навколо них.

Проблема може мати більш масштабний характер

Чимало фахівців уже неодноразово заявляли, що їх непокоїть питання стійкості GPS у разі потенційної ескалації Китаєм конфлікту навколо Тайваню.

Що важливо розуміти, протягом останніх років КНР посилила свою військову діяльність навколо острова, а її військові кораблі вже звинувачували у втручанні в роботу систем GPS цивільних літаків в регіоні. 

Як наголошує Стів Пойзнер, перешкоди GPS вже використовуються як зброя в сьогоднішніх війнах.

М повинні бути готові до того, що вони будуть використані в конфліктах завтрашнього дня. Поширеність GPS-глушіння частково пояснюється залежністю Америки від застарілої технології GPS, яку наші супротивники можуть легко зламати, — підкреслив експерт.

Він також нагадав, що технологія GPS L1 була створена понад 50 років тому.

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