Кабмін ухвалив рішення щодо залучення гранту у розмірі 3,9 млрд доларів грантової допомоги від США.

Що відомо про надання США Україні грантової допомоги у розмірі 3,9 млрд доларів

Зазначається, що виділені США кошти будуть спрямовані до бюджету України через структури Світового банку.

Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом, - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Поширити

Уряд України

Що відомо про іншу фінансову допомогу від партнерів

За його словами, Україна також виконала умови другого кварталу 2024 року для отримання коштів за програмою ЄС Ukraine Facility.

Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах, - підкреслив очільник уряду. Поширити

Шмигаль зазначив, що у рамках цієї програми Україна очікує отримати від ЄС 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.

Україна не отримувала цього року допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

За словами прем’єр-міністра, уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранту очікується вже найближчим часом.

Шмигаль також повідомив, що після тривалих і наполегливих перемовин Україна домовилась із кредиторами реструктурувати зовнішній борг.