США нададуть Україні 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

США нададуть Україні 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги

Денис Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення щодо залучення гранту у розмірі 3,9 млрд доларів грантової допомоги від США. 

Головні тези:

  • США надають безповоротну допомогу Україні у розмірі 3,9 млрд доларів через Світовий банк.
  • Отримані кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам та програми соціальної підтримки.
  • Україна очікує фінансову допомогу від ЄС у розмірі 4,1 млрд євро, яка має надійти у вересні цього року.
  • Крім того, Україна домовилась із кредиторами про реструктурування зовнішнього боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд доларів протягом трьох наступних років.
  • Ця важлива фінансова підтримка допоможе Україні зміцнити соціальні та економічні показники країни.

Що відомо про надання США Україні грантової допомоги у розмірі 3,9 млрд доларів

Зазначається, що виділені США кошти будуть спрямовані до бюджету України через структури Світового банку.

Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом, - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна домовилась про фінансову допомогу від ЄС та США
Уряд України

Що відомо про іншу фінансову допомогу від партнерів

За його словами, Україна також виконала умови другого кварталу 2024 року для отримання коштів за програмою ЄС Ukraine Facility.

Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах, - підкреслив очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що у рамках цієї програми Україна очікує отримати від ЄС 4,1 млрд євро вже у вересні цього року.

Україна не отримувала цього року допомоги від США. У квітні Конгрес США схвалив пакет підтримки Києва на 61 млрд доларів, більша частина з яких піде на військову допомогу, а частина на бюджетну підтримку.

За словами прем’єр-міністра, уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранту очікується вже найближчим часом.

Шмигаль також повідомив, що після тривалих і наполегливих перемовин Україна домовилась із кредиторами реструктурувати зовнішній борг.

Завдяки досягнутим домовленостям Україна зекономить на виплатах 11,4 млрд доларів протягом лише трьох наступних років. Вдячний команді Мінфіну за цю важливу роботу, - додав Шмигаль.

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