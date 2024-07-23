Кабмин принял решение о привлечении гранта в размере 3,9 млрд долларов грантовой помощи от США.
Главные тезисы
- Кабмин Украины решил привлечь безвозвратную помощь от США в размере 3,9 млрд долларов через Всемирный банк.
- Эти средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам и программы социальной поддержки, что значительно укрепит социальные показатели страны.
- Украина также ожидает финансовую помощь от ЕС в размере 4,1 млрд евро и договорилаcь с кредиторами о реструктурировании внешнего долга на сумму 11,4 млрд долларов.
- Эта финансовая поддержка имеет стратегическое значение для развития Украины и оценена положительно как со стороны США, так и ЕС.
- Последующие три года Украина ожидает сэкономить значительные средства благодаря реструктурированию долга, что содействует устойчивому экономическому развитию страны.
Что известно о предоставлении США Украине грантовой помощи в размере 3,9 млрд долларов
Отмечается, что выделенные США средства будут направлены бюджету Украины через структуры Всемирного банка.
Что известно о другой финансовой помощи от партнеров
По его словам, Украина также выполнила условия второго квартала 2024 для получения средств по программе ЕС Ukraine Facility.
Шмигаль отметил, что в рамках этой программы Украина ожидает получить от ЕС 4,1 млрд. евро уже в сентябре этого года.
Украина не получала в этом году пособия от США. В апреле Конгресс США одобрил пакет поддержки Киева на 61 млрд долларов, большая часть которых пойдет на военную помощь, а часть на бюджетную поддержку.
По словам премьер-министра, правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программам социальной поддержки. Поступление гранта ожидается в ближайшее время.
Шмигаль также сообщил, что после долгих и настойчивых переговоров Украина договорилась с кредиторами реструктурировать внешний долг.
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