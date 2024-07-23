США предоставит Украине 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи
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Экономика
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США предоставит Украине 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи

Денис Шмыгаль
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Кабмин принял решение о привлечении гранта в размере 3,9 млрд долларов грантовой помощи от США.

Главные тезисы

  • Кабмин Украины решил привлечь безвозвратную помощь от США в размере 3,9 млрд долларов через Всемирный банк.
  • Эти средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам и программы социальной поддержки, что значительно укрепит социальные показатели страны.
  • Украина также ожидает финансовую помощь от ЕС в размере 4,1 млрд евро и договорилаcь с кредиторами о реструктурировании внешнего долга на сумму 11,4 млрд долларов.
  • Эта финансовая поддержка имеет стратегическое значение для развития Украины и оценена положительно как со стороны США, так и ЕС.
  • Последующие три года Украина ожидает сэкономить значительные средства благодаря реструктурированию долга, что содействует устойчивому экономическому развитию страны.

Что известно о предоставлении США Украине грантовой помощи в размере 3,9 млрд долларов

Отмечается, что выделенные США средства будут направлены бюджету Украины через структуры Всемирного банка.

Правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программы социальной поддержки. Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время, - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Украина договорилась о финансовой помощи от ЕС и США
Правительство Украины

Что известно о другой финансовой помощи от партнеров

По его словам, Украина также выполнила условия второго квартала 2024 для получения средств по программе ЕС Ukraine Facility.

Есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической областях, - подчеркнул глава правительства.

Шмигаль отметил, что в рамках этой программы Украина ожидает получить от ЕС 4,1 млрд. евро уже в сентябре этого года.

Украина не получала в этом году пособия от США. В апреле Конгресс США одобрил пакет поддержки Киева на 61 млрд долларов, большая часть которых пойдет на военную помощь, а часть на бюджетную поддержку.

По словам премьер-министра, правительство направит эти деньги на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также программам социальной поддержки. Поступление гранта ожидается в ближайшее время.

Шмигаль также сообщил, что после долгих и настойчивых переговоров Украина договорилась с кредиторами реструктурировать внешний долг.

Благодаря достигнутым договоренностям Украина сэкономит на выплатах 11,4 млрд долларов в течение трех следующих лет. Благодарен команде Минфина за эту важную работу, - добавил Шмигаль.

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