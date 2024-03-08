Еврокомиссия обещает финансовую помощь Украине в размере 6 млрд евро. Известна дата
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Экономика
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Еврокомиссия обещает финансовую помощь Украине в размере 6 млрд евро. Известна дата

ЕС
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Источник:  Укринформ

Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле – еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляются в рамках программы Ukraine Facility.

ЕС выделил Украине новые финансовые транши

В Украину уже скоро поступят средства Евросоюза.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 млрд евро.

Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис

Вице-президент Еврокомиссии

Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали выделить 50 млрд евро к 2027 году.

50 млрд евро для Украины: что известно

В феврале во время специального саммита лидеры стран Евросоюза одобрили инициативу предоставить Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.

Деньги будут предоставляться в рамках Ukraine Facility. Программа также предусматривает, что Украина должна выполнять условия передачи средств.

Недавно Совет Евросоюза окончательно одобрил инициативу Ukraine Facility.

Только в 2024 году Украине планируется передать 16 млрд евро.

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