Еврокомиссия обещает финансовую помощь Украине в размере 6 млрд евро. Известна дата

Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле – еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляются в рамках программы Ukraine Facility.

ЕС выделил Украине новые финансовые транши

В Украину уже скоро поступят средства Евросоюза.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Первый транш этой помощи в размере 4,5 млрд евро поступит уже в марте, а вскоре за ним, в апреле, поступит 1,5 млрд евро. Валдис Домбровскис Вице-президент Еврокомиссии

Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали выделить 50 млрд евро к 2027 году.

50 млрд евро для Украины: что известно

В феврале во время специального саммита лидеры стран Евросоюза одобрили инициативу предоставить Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.

Деньги будут предоставляться в рамках Ukraine Facility. Программа также предусматривает, что Украина должна выполнять условия передачи средств.

Недавно Совет Евросоюза окончательно одобрил инициативу Ukraine Facility.

Только в 2024 году Украине планируется передать 16 млрд евро.