Еврокомиссия обещает финансовую помощь Украине в размере 6 млрд евро. Известна дата

Украина уже в марте получит финансовую помощь от Евросоюза в размере 4,5 млрд евро, а в апреле – еще 1,5 млрд евро. Деньги предоставляются в рамках программы Ukraine Facility.
ЕС выделил Украине новые финансовые транши
В Украину уже скоро поступят средства Евросоюза.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Он рассказал, что в Евросоюзе окончательно дорабатывают механизм Ukraine Facility, в рамках которого Украине пообещали выделить 50 млрд евро к 2027 году.
50 млрд евро для Украины: что известно
В феврале во время специального саммита лидеры стран Евросоюза одобрили инициативу предоставить Украине 50 млрд евро финпомощи до 2027 года.
Деньги будут предоставляться в рамках Ukraine Facility. Программа также предусматривает, что Украина должна выполнять условия передачи средств.
Недавно Совет Евросоюза окончательно одобрил инициативу Ukraine Facility.
Только в 2024 году Украине планируется передать 16 млрд евро.
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