Єврокомісія обіцяє фінансову допомогу Україні у розмірі 6 млрд євро. Відома дата
Категорія
Економіка
Дата публікації

Єврокомісія обіцяє фінансову допомогу Україні у розмірі 6 млрд євро. Відома дата

ЄС
Джерело:  Укрінформ

Україна вже у березні отримає фінансову допомогу від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро. Гроші надають у рамках програми Ukraine Facility.

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В України вже незабаром прийдуть кошти Євросоюзу.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Перший транш цієї допомоги у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні, а незабаром за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро.

Валдіс Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс

Віце-президент Єврокомісії

Він розповів, що в Євросоюзі остаточно допрацьовують механізм Ukraine Facility, у рамках якого Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

50 млрд євро для України: що відомо

У лютому під час спеціального саміту лідери країн Євросоюзу схвалили ініціативу надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги до 2027 року.

Гроші надаватимуть у рамках Ukraine Facility. Програма також передбачає, що Україна має виконувати умови для передачі коштів.

Нещодавно Рада Євросоюзу остаточно схвалила ініціативу Ukraine Facility.

Лише у 2024 році Україні планують передати 16 млрд євро.

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