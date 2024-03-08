Єврокомісія обіцяє фінансову допомогу Україні у розмірі 6 млрд євро. Відома дата

Україна вже у березні отримає фінансову допомогу від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні – ще 1,5 млрд євро. Гроші надають у рамках програми Ukraine Facility.
ЄС виділив Україні нові фінансові транші
В України вже незабаром прийдуть кошти Євросоюзу.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Він розповів, що в Євросоюзі остаточно допрацьовують механізм Ukraine Facility, у рамках якого Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.
50 млрд євро для України: що відомо
У лютому під час спеціального саміту лідери країн Євросоюзу схвалили ініціативу надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги до 2027 року.
Гроші надаватимуть у рамках Ukraine Facility. Програма також передбачає, що Україна має виконувати умови для передачі коштів.
Нещодавно Рада Євросоюзу остаточно схвалила ініціативу Ukraine Facility.
Лише у 2024 році Україні планують передати 16 млрд євро.
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