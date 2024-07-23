Война РФ против Украины указала на еще одно слабое место США
Категория
Мир
Дата публикации

Война РФ против Украины указала на еще одно слабое место США

GPS L1
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Источник:  online.ua

Зависимость многих американских вооружений от спутниковой навигации технологии GPS L1 является "ахиллесовой пятой" для Штатов. Это выяснилось только после полномасштабного вторжения России в Украину.

Главные тезисы

  • Глушение GPS на фронте вредит боевым возможностям украинской армии, использующей американское оружие.
  • Проблемы с GPS также представляют угрозу для гражданской навигации, что подтверждается вмешательством РФ в работу систем GPS гражданских самолетов в Восточной Европе.
  • Специалисты считают, что недостаток устойчивости GPS может иметь серьезные последствия при возможной эскалации конфликта вокруг Тайваня.

Что не так с GPS L1

Прежде всего, это связано с тем, что война, которую начала Россия, становится все более высокотехнологичной. Своим видением этой проблемы поделился директор технологического стартапа ONENAV в области спутниковой связи Стив Пойзнер.

По словам эксперта, глубоко интегрированная в американскую систему вооружений технология GPS L1 оказалась уязвимой для глушения на украинском фронте.

Именно поэтому армии РФ удается быстро глушить предоставленное ВСУ американское оружие, связанное с использованием этой технологии, что ощутимо снижает боевые возможности украинской армии.

Это вмешательство не ограничивается полем боя. Россию также обвиняют во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов по всей Восточной Европе, о чем свидетельствует более 40 000 рейсов, имевших проблемы с навигацией в течение шестимесячного периода. Препятствия работе GPS происходят в других зонах конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг них.

Проблема может иметь более масштабный характер

Многие специалисты уже неоднократно заявляли, что их беспокоит вопрос устойчивости GPS в случае потенциальной эскалации Китаем конфликта вокруг Тайваня.

Что важно понимать, в последние годы КНР усилила свою военную деятельность вокруг острова, а ее военные корабли уже обвиняли во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов в регионе.

Как отмечает Стив Пойзнер, помехи GPS уже используются в качестве оружия в сегодняшних войнах.

Они должны быть готовы к тому, что они будут использованы в конфликтах завтрашнего дня. Распространенность GPS-глушения частично объясняется зависимостью Америки от устаревшей технологии GPS, которую наши противники могут легко сломать, — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что технология GPS L1 была создана более 50 лет назад.

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