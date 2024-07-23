Война РФ против Украины указала на еще одно слабое место США

Зависимость многих американских вооружений от спутниковой навигации технологии GPS L1 является "ахиллесовой пятой" для Штатов. Это выяснилось только после полномасштабного вторжения России в Украину.

Что не так с GPS L1

Прежде всего, это связано с тем, что война, которую начала Россия, становится все более высокотехнологичной. Своим видением этой проблемы поделился директор технологического стартапа ONENAV в области спутниковой связи Стив Пойзнер.

По словам эксперта, глубоко интегрированная в американскую систему вооружений технология GPS L1 оказалась уязвимой для глушения на украинском фронте.

Именно поэтому армии РФ удается быстро глушить предоставленное ВСУ американское оружие, связанное с использованием этой технологии, что ощутимо снижает боевые возможности украинской армии.

Это вмешательство не ограничивается полем боя. Россию также обвиняют во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов по всей Восточной Европе, о чем свидетельствует более 40 000 рейсов, имевших проблемы с навигацией в течение шестимесячного периода. Препятствия работе GPS происходят в других зонах конфликтов на Ближнем Востоке и вокруг них. Поделиться

Проблема может иметь более масштабный характер

Многие специалисты уже неоднократно заявляли, что их беспокоит вопрос устойчивости GPS в случае потенциальной эскалации Китаем конфликта вокруг Тайваня.

Что важно понимать, в последние годы КНР усилила свою военную деятельность вокруг острова, а ее военные корабли уже обвиняли во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов в регионе.

Как отмечает Стив Пойзнер, помехи GPS уже используются в качестве оружия в сегодняшних войнах.

Они должны быть готовы к тому, что они будут использованы в конфликтах завтрашнего дня. Распространенность GPS-глушения частично объясняется зависимостью Америки от устаревшей технологии GPS, которую наши противники могут легко сломать, — подчеркнул эксперт. Поделиться

Он также напомнил, что технология GPS L1 была создана более 50 лет назад.