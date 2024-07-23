Война РФ против Украины указала на еще одно слабое место США

Зависимость многих американских вооружений от спутниковой навигации технологии GPS L1 является "ахиллесовой пятой" для Штатов. Это выяснилось только после полномасштабного вторжения России в Украину.
Главные тезисы
- Глушение GPS на фронте вредит боевым возможностям украинской армии, использующей американское оружие.
- Проблемы с GPS также представляют угрозу для гражданской навигации, что подтверждается вмешательством РФ в работу систем GPS гражданских самолетов в Восточной Европе.
- Специалисты считают, что недостаток устойчивости GPS может иметь серьезные последствия при возможной эскалации конфликта вокруг Тайваня.
Что не так с GPS L1
Прежде всего, это связано с тем, что война, которую начала Россия, становится все более высокотехнологичной. Своим видением этой проблемы поделился директор технологического стартапа ONENAV в области спутниковой связи Стив Пойзнер.
По словам эксперта, глубоко интегрированная в американскую систему вооружений технология GPS L1 оказалась уязвимой для глушения на украинском фронте.
Именно поэтому армии РФ удается быстро глушить предоставленное ВСУ американское оружие, связанное с использованием этой технологии, что ощутимо снижает боевые возможности украинской армии.
Проблема может иметь более масштабный характер
Многие специалисты уже неоднократно заявляли, что их беспокоит вопрос устойчивости GPS в случае потенциальной эскалации Китаем конфликта вокруг Тайваня.
Что важно понимать, в последние годы КНР усилила свою военную деятельность вокруг острова, а ее военные корабли уже обвиняли во вмешательстве в работу систем GPS гражданских самолетов в регионе.
Как отмечает Стив Пойзнер, помехи GPS уже используются в качестве оружия в сегодняшних войнах.
Он также напомнил, что технология GPS L1 была создана более 50 лет назад.
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