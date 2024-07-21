Бербок поддержала размещение ракет США на территории Германии

Бербок поддержала размещение американских ракет на территории Германии

Как заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, российский диктатор Владимир Путин постоянно расширяет арсенал, угрожающий свободе в Европе. Поэтому для защиты нужно использовать дополнительные средства противодействия.

Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в частности, за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия, — сказала Бербок. Поделиться

По ее словам, не делать это было бы не только безответственно, но и наивно "перед лицом ледяного и рассудительного Кремля".

Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общей европейской мирной архитектуре много лет назад.

Хотя Германия хочет других отношений с РФ, но в настоящее время, по словам Бербок, Путинская Россия является наибольшей угрозой безопасности как для ФРГ, так и для мира в Европе.

Народ Украины защищает этот мир каждый день, — добавила Анналена Бербок. Поделиться

Германия рассматривает возможность отправки в Украину ЗРК Patriot

Германия может отправить в Украину четвертую батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку союзники вовсю пытаются доставить оборудование, которое президент Украины Владимир Зеленский срочно пригласил для отражения нового нападения России.

Как пишет Bloomberg, по словам людей, осведомленных с этим вопросом, говоривших на условиях анонимности, батарея Patriot станет дополнением к трем, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало, в частности, совсем недавно, в апреле. По их словам, Германия еще не приняла окончательного решения.

Правительство в Берлине активно продвигало усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России. Московские силы нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины и начали непрерывные атаки на Харьков в рамках восстановленного наступления.