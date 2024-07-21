Бербок поддержала размещение ракет США на территории Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала размещение американских ракет большой дальности в ФРГ.
Главные тезисы
- Германия рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot для поддержки обороны от возможного нового нападения со стороны России.
- Союзники начинают активные действия по усилению противовоздушной обороны Украины в ответ на изменения в динамике войны в пользу России, включая атаки на энергетическую инфраструктуру и город Харьков.
- Позиция Бербок и действия Германии свидетельствуют о необходимости укрепления безопасности в регионе и поддержке Украины.
Бербок поддержала размещение американских ракет на территории Германии
Как заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, российский диктатор Владимир Путин постоянно расширяет арсенал, угрожающий свободе в Европе. Поэтому для защиты нужно использовать дополнительные средства противодействия.
По ее словам, не делать это было бы не только безответственно, но и наивно "перед лицом ледяного и рассудительного Кремля".
Бербок заявила, что Путин нарушил договоры по разоружению и общей европейской мирной архитектуре много лет назад.
Хотя Германия хочет других отношений с РФ, но в настоящее время, по словам Бербок, Путинская Россия является наибольшей угрозой безопасности как для ФРГ, так и для мира в Европе.
Германия рассматривает возможность отправки в Украину ЗРК Patriot
Германия может отправить в Украину четвертую батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку союзники вовсю пытаются доставить оборудование, которое президент Украины Владимир Зеленский срочно пригласил для отражения нового нападения России.
Как пишет Bloomberg, по словам людей, осведомленных с этим вопросом, говоривших на условиях анонимности, батарея Patriot станет дополнением к трем, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало, в частности, совсем недавно, в апреле. По их словам, Германия еще не приняла окончательного решения.
Правительство в Берлине активно продвигало усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России. Московские силы нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины и начали непрерывные атаки на Харьков в рамках восстановленного наступления.
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