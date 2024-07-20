Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне, - отметил Шольц.