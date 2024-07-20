Канцлер Германии Олаф Шольц по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера заявил, что поддержка Украины - вопрос исторической ответственности Германии.
Главные тезисы
- Поддержка Украины - вопрос исторической ответственности Германии, подчеркнул Шольц.
- Активная поддержка стран, грозящих агрессией, важна для обеспечения мирового мира и демократических ценностей.
- История покушения на Гитлера в 1944 году напомнила о важности борьбы за утверждение демократии и защите суверенности стран.
- Шольц выразил поддержку Украины и призвал граждан Германии активно защищать демократию от экстремизма и мизантропии.
- Попытка свергнуть национал-социалистический режим в 1944 году оказалась тщетной, однако показала важность противостояния агрессивным режимам.
Шольц заявил об исторической обязанности Германии по поддержке Украины
По его словам, развязанная Кремлем преступная война с целью уничтожить украинскую государственность продолжается.
Кроме того, Шольц призвал граждан Германии быть внимательными по вопросу защиты демократии.
Что известно о попытке покушения на Гитлера
20 июля 1944 года офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом пытались убить главного фашиста с помощью взрывчатки и свергнуть национал-социалистический режим, однако попытка оказалась тщетной. Тогда Гитлер выжил и продолжал войну еще более девяти месяцев.
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