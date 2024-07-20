Шольц заявил об исторической обязанности Германии поддерживать Украину
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Шольц заявил об исторической обязанности Германии поддерживать Украину

Олаф Шольц
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Источник:  Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера заявил, что поддержка Украины - вопрос исторической ответственности Германии.

Главные тезисы

  • Поддержка Украины - вопрос исторической ответственности Германии, подчеркнул Шольц.
  • Активная поддержка стран, грозящих агрессией, важна для обеспечения мирового мира и демократических ценностей.
  • История покушения на Гитлера в 1944 году напомнила о важности борьбы за утверждение демократии и защите суверенности стран.
  • Шольц выразил поддержку Украины и призвал граждан Германии активно защищать демократию от экстремизма и мизантропии.
  • Попытка свергнуть национал-социалистический режим в 1944 году оказалась тщетной, однако показала важность противостояния агрессивным режимам.

Шольц заявил об исторической обязанности Германии по поддержке Украины

Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивляются преступной российской агрессивной войне, - отметил Шольц.

По его словам, развязанная Кремлем преступная война с целью уничтожить украинскую государственность продолжается.

Какой российские правители цель завоевать Украину и уничтожить ее как суверенную страну - через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций, - отметил Шольц.

Шольц заявил об исторической обязанности Германии по поддержке Украины
Олаф Шольц

Кроме того, Шольц призвал граждан Германии быть внимательными по вопросу защиты демократии.

Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление, – отметил Шольц.

Что известно о попытке покушения на Гитлера

20 июля 1944 года офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом пытались убить главного фашиста с помощью взрывчатки и свергнуть национал-социалистический режим, однако попытка оказалась тщетной. Тогда Гитлер выжил и продолжал войну еще более девяти месяцев.

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