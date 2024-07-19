Не может быть и речи. Шольц резко отреагировал на призыв Зеленского

Немецкий лидер Олаф Шольц публично отверг призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам по поводу того, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

Шольц не поддержал новую идею Зеленского касательно защиты Украины

По словам канцлера ФРГ, по состоянию на сегодняшний день он не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу. Олаф Шольц Канцлер Германии

Как уже упоминалось ранее, глава государства Владимир Зеленский во время саммита призвал союзников Киева усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения на удары западным оружием по целям на территории России.

Он также обратил внимание на то, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана и подчеркнул, что ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля, чтобы сбивать их.

Как в НАТО реагируют на призывы Зеленского

Как считает генсек Альянса Йенс Столтенберг, Украина должна иметь право наносить удары по территории России, ведь, как известно, это предусмотрено правом на самозащиту.

С таким громким заявлением он выступил после заседания Евроатлантического совета.

Столтенберг в очередной раз напомнил членам блока о том, что это захватническая война, Россия атаковала своего соседа и нарушила международное право.

Согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, снабжая оружием и техникой, в том числе дальнобойными ракетами, в частности, ATACMS. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

По словам Столтенберга, он поддерживает решение США снизить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории РФ.