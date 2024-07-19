Не може бути й мови. Шольц різко відреагував на заклик Зеленського

Німецький лідер Олаф Шольц публічно відкинув заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників стосовно того, щоб збивати російські ракети та безпілотники над Україною.

Шольц не підтримав нову ідею Зеленського щодо захисту України

За словами канцлера ФРН, станом на сьогодні він не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Як уже згадувалося раніше, глава держави Володимир Зеленський під час саміту закликав союзників Києва посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Він також звернув увагу на те, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.

Як у НАТО реагують на заклики Зеленського

Як вважає генсек Альянсу Єнс Столтенберг, Україна повинна мати право завдавати удари по території Росії, адже, які відомо, це передбачено правом на самозахист.

З такою гучною заявою він виступив після засідання Євроатлантичної ради.

Столтенберг вкотре нагадав членам блоку про те, що це загарбницька війна, Росія атакувала свого сусіда і порушила міжнародне право.

Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

За словами Столтенберга, він підтримує рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет по території РФ.