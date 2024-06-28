Лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Олаф Шольц викликали на саміті ЄС гнів з боку інших лідерів європейських країн під час саміту.
Головні тези:
- Дії Макрона та Шольца на саміті ЄС спричинили обурення та гнів інших лідерів європейських країн.
- Конфлікт виник у зв'язку зі спробою змінити довгострокові політичні пріоритети та оборонні питання в останню хвилину.
- Лідери ЄС відхилили більшість пропозицій Макрона та Шольца після їхньої нищівної поразки на європейських виборах.
- Конфлікт виник під час обговорення стратегічного порядку денного ЄС, що включає принципи реакції на виклики, які ставляться перед Євросоюзом.
- Макрон та Шольц спробували внести зміни у оборонні питання, але погодились лише на незначні коригування через обурення лідерів інших країн ЄС.
Що відомо про невдоволення лідерів країн ЄС діями Шольца та Макрона
За інформацією видання, Шольц та Макрон на найважливішому саміті ЄС були зайняті переважно проблемами власних країн.
Зокрема, в лідерів інших європейських країн викликало обурення і гнів спроба Макрона та Шольца в останню хвилину змінити довгострокові політичні пріоритети.
В результаті майже всі внесені канцлером Німеччини та президентом Франції правки були відхилені.
Один з європейських дипломатів у коментарі журналістам видання заявив, що це був рідкісник випадок, коли пропозиція двох найбільших країн ЄС викликала таку бурхливу гнівну реакцію.
Однак лідери Франції та Німеччини прибули на саміт ослабленими після нищівної поразки на європейських виборах цього місяця.
Що викликало обурення діями Шольца та Макрона
Підкреслюється, що конфлікт Макрона та Шольца з лідерами інших європейських країн виник під час обговорення так званого стратегічного порядку денного ЄС, який включає принципи того, як Євросоюз реагуватиме на найсерйозніші виклики, як-от міграція, клімат і війна в Україні.
Шольц та Макрон спробували внести зміни у оборонні питання.
Але лідерів країн обурив не стільки зміст змін, скільки те, що їх було внесено в останню хвилину, за словами численних дипломатів, з огляду на те, що документ уже активно обговорювався всіма сторонами на початку тижня. У підсумку вони погодилися лише на незначні коригування.
Офіційний представник Берліна сказав, що пара просто намагалася внести ясність у складний процес.
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