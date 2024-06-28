Лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон та Олаф Шольц викликали на саміті ЄС гнів з боку інших лідерів європейських країн під час саміту.

Що відомо про невдоволення лідерів країн ЄС діями Шольца та Макрона

За інформацією видання, Шольц та Макрон на найважливішому саміті ЄС були зайняті переважно проблемами власних країн.

Зокрема, в лідерів інших європейських країн викликало обурення і гнів спроба Макрона та Шольца в останню хвилину змінити довгострокові політичні пріоритети.

В результаті майже всі внесені канцлером Німеччини та президентом Франції правки були відхилені.

Один з європейських дипломатів у коментарі журналістам видання заявив, що це був рідкісник випадок, коли пропозиція двох найбільших країн ЄС викликала таку бурхливу гнівну реакцію.

Однак лідери Франції та Німеччини прибули на саміт ослабленими після нищівної поразки на європейських виборах цього місяця.

Що викликало обурення діями Шольца та Макрона

Підкреслюється, що конфлікт Макрона та Шольца з лідерами інших європейських країн виник під час обговорення так званого стратегічного порядку денного ЄС, який включає принципи того, як Євросоюз реагуватиме на найсерйозніші виклики, як-от міграція, клімат і війна в Україні.

Шольц та Макрон спробували внести зміни у оборонні питання.

Але лідерів країн обурив не стільки зміст змін, скільки те, що їх було внесено в останню хвилину, за словами численних дипломатів, з огляду на те, що документ уже активно обговорювався всіма сторонами на початку тижня. У підсумку вони погодилися лише на незначні коригування.

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Офіційний представник Берліна сказав, що пара просто намагалася внести ясність у складний процес.