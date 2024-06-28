Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц вызвали на саммите ЕС гнев со стороны других лидеров европейских стран на саммите.

Что известно о недовольстве лидеров стран ЕС действиями Шольца и Макрона

По информации издания, Шольц и Макрон на важнейшем саммите ЕС были заняты преимущественно проблемами своих стран.

В частности, у лидеров других европейских стран вызвало негодование и гнев попытка Макрона и Шольца в последнюю минуту изменить долгосрочные политические приоритеты.

В результате почти все внесенные канцлером Германии и президентом Франции поправки были отклонены.

Один из европейских дипломатов в комментарии журналистам издания заявил, что это был редкий случай, когда предложение двух крупнейших стран ЕС вызвало столь бурную гневную реакцию.

Однако лидеры Франции и Германии прибыли на саммит ослабленными после сокрушительного поражения на европейских выборах этого месяца.

Что вызвало возмущение действиями Шольца и Макрона

Подчеркивается, что конфликт Макрона и Шольца с лидерами других европейских стран возник во время обсуждения так называемой стратегической повестки дня ЕС, которая включает принципы того, как Евросоюз будет реагировать на самые серьезные вызовы, такие как миграция, климат и война в Украине.

Шольц и Макрон попытались внести изменения в оборонные вопросы.

Но лидеров стран возмутило не столько содержание изменений, сколько то, что они были внесены в последнюю минуту, по словам многочисленных дипломатов, учитывая, что документ уже активно обсуждался всеми сторонами в начале недели. В итоге они согласились лишь на незначительные корректировки.

Не было настроения ломать весь текст, - объяснила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Поделиться

Официальный представитель Берлина сказал, что пара просто пыталась внести ясность в сложный процесс.