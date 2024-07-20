Шольц заявив про історичний обов'язок Німеччини підтримувати Україну
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Шольц заявив про історичний обов'язок Німеччини підтримувати Україну

Олаф Шольц
Джерело:  Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера заявив, що підтримка України є питанням історичної відповідальності Німеччини. 

Головні тези:

  • Шольц наголосив на історичному обов'язку Німеччини підтримувати Україну у контексті подій сьогодення.
  • Канцлер закликав німецьких громадян бути пильними щодо захисту демократії та протистояти мізантропії та екстремізму.
  • Шольц нагадав про спробу замаху на Гітлера у 1944 році, яка виявилася марною, але нагадала про важливість боротьби за утвердження демократії.
  • Рішення Німеччини підтримати українську державність є важливим кроком у забезпеченні світового миру та відстоюванні демократичних цінностей.
  • Крім того, шлях до миру та стабільності у Європі передбачає активну підтримку країн, яким загрожує агресія.

Шольц заявив про історичний обов’язок Німеччини з підтримки України

З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинять опір злочинній російській агресивній війні, - зазначив Шольц.

За його словами, розв’язана Кремлем злочинна війна із метою знищити українську державність триває.

Якою російські правителі відверто мають на меті завоювати Україну і знищити її як суверенну країну – через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй, - зазначив Шольц.

Шольц заявив про історичний обов’язок Німеччини з підтримки України
Олаф Шольц

Крім того, Шольц закликав громадян Німеччини бути пильними щодо питання захисту демократії. 

Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір, - зазначив Шольц.

Що відомо про спробу замаху на Гітлера

20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом намагалися вбити головного фашиста за допомогою вибухівки та повалити націонал-соціалістичний режим, проте спроба виявилася марною. Тоді Гітлер вижив та продовжував війну ще понад дев'ять місяців. 

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