Канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера заявив, що підтримка України є питанням історичної відповідальності Німеччини.
Головні тези:
- Шольц наголосив на історичному обов'язку Німеччини підтримувати Україну у контексті подій сьогодення.
- Канцлер закликав німецьких громадян бути пильними щодо захисту демократії та протистояти мізантропії та екстремізму.
- Шольц нагадав про спробу замаху на Гітлера у 1944 році, яка виявилася марною, але нагадала про важливість боротьби за утвердження демократії.
- Рішення Німеччини підтримати українську державність є важливим кроком у забезпеченні світового миру та відстоюванні демократичних цінностей.
- Крім того, шлях до миру та стабільності у Європі передбачає активну підтримку країн, яким загрожує агресія.
Шольц заявив про історичний обов’язок Німеччини з підтримки України
За його словами, розв’язана Кремлем злочинна війна із метою знищити українську державність триває.
Крім того, Шольц закликав громадян Німеччини бути пильними щодо питання захисту демократії.
Що відомо про спробу замаху на Гітлера
20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом намагалися вбити головного фашиста за допомогою вибухівки та повалити націонал-соціалістичний режим, проте спроба виявилася марною. Тоді Гітлер вижив та продовжував війну ще понад дев'ять місяців.
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