З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які понад два роки чинять опір злочинній російській агресивній війні, - зазначив Шольц.