Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине

Правительство Германии в 2025 году сократит военную помощь Украине до 4 млрд. евро.

Германия сократит военную помощь Украине до 4 млрд евро

Экономика Германии избежала рецессии в начале 2024 года, однако рост оказался медленнее, чем ожидалось. Поэтому, по данным издания, правительство ФРГ, как и Великобритания и Франция, пытается закрыть бюджетную дыру.

Бюджет в следующем году будет менее щедрым для Украины, поскольку правительство сократит военную помощь стране до 4 млрд евро с примерно 8 млрд евро в 2024 году, говорится в материале. Поделиться

Отметим, что через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Олаф Шольц объявил о "Zeitenwende" ("исторический поворотный момент").

Zeitenwende предусматривал создание специального фонда в размере 100 млрд евро для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентному 2% валового внутреннего продукта.

Германия выделит 10 млн евро на восстановление уничтоженной Россией больницы «Охматдет»

Детская больница «Охматдет» потерпела разрушения в результате ракетного удара россиян 8 июля.

Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше нет, — добавила министерша. Поделиться

Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.