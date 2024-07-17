Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине

Германия
Читати українською
Источник:  Reuters

Правительство Германии в 2025 году сократит военную помощь Украине до 4 млрд. евро.

Главные тезисы

  • Правительство Германии планирует сократить военную помощь Украине до 4 млрд. евро в 2025 году из-за нестабильности бюджета.
  • Создание специального фонда для модернизации армии и достижения показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП меняет планы помощи Украине.
  • Германия выделит 10 млн евро на восстановление разрушенной российским ракетным ударом больницы «Охматдет» в Киеве.

Германия сократит военную помощь Украине до 4 млрд евро

Экономика Германии избежала рецессии в начале 2024 года, однако рост оказался медленнее, чем ожидалось. Поэтому, по данным издания, правительство ФРГ, как и Великобритания и Франция, пытается закрыть бюджетную дыру.

Бюджет в следующем году будет менее щедрым для Украины, поскольку правительство сократит военную помощь стране до 4 млрд евро с примерно 8 млрд евро в 2024 году, говорится в материале.

Отметим, что через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Олаф Шольц объявил о "Zeitenwende" ("исторический поворотный момент").

Zeitenwende предусматривал создание специального фонда в размере 100 млрд евро для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентному 2% валового внутреннего продукта.

Германия выделит 10 млн евро на восстановление уничтоженной Россией больницы «Охматдет»

Детская больница «Охматдет» потерпела разрушения в результате ракетного удара россиян 8 июля.

Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места исцеления для онкобольных детей в Украине больше нет, — добавила министерша.

Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.

Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долл
Офис Президента Украины
Трюдо и Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло
Министерство обороны Литвы
Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден объявил о новом пакете помощи Украине
Джо Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?