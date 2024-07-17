Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине

Правительство Германии в 2025 году сократит военную помощь Украине до 4 млрд. евро.
Главные тезисы
- Правительство Германии планирует сократить военную помощь Украине до 4 млрд. евро в 2025 году из-за нестабильности бюджета.
- Создание специального фонда для модернизации армии и достижения показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП меняет планы помощи Украине.
- Германия выделит 10 млн евро на восстановление разрушенной российским ракетным ударом больницы «Охматдет» в Киеве.
Германия сократит военную помощь Украине до 4 млрд евро
Экономика Германии избежала рецессии в начале 2024 года, однако рост оказался медленнее, чем ожидалось. Поэтому, по данным издания, правительство ФРГ, как и Великобритания и Франция, пытается закрыть бюджетную дыру.
Отметим, что через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину канцлер Олаф Шольц объявил о "Zeitenwende" ("исторический поворотный момент").
Zeitenwende предусматривал создание специального фонда в размере 100 млрд евро для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентному 2% валового внутреннего продукта.
Германия выделит 10 млн евро на восстановление уничтоженной Россией больницы «Охматдет»
Детская больница «Охматдет» потерпела разрушения в результате ракетного удара россиян 8 июля.
Об этом заявила немецкая министерша по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
Так, выделенные деньги вместе со средствами других доноров направят на скорый возврат больницы в рабочее состояние и подготовку здания к эксплуатации в зимнее время.
Речь идет, в частности, о ремонте и техническом обслуживании фасадов больницы, процедурных кабинетов, а также электро- и теплоснабжении.
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