Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло

В этом году Вильнюс уже выделил в помощь Украине 115 млн евро.

В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

раскладушки

патроны 5,56x45 мм

беспилотники.

🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦



Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA



Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn



🇱🇹 will keep this momentum going — until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 11, 2024

В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.

В этом году уже было предоставлено около 115 млн евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится, говорится в сообщении. Поделиться

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине.

Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн канадских долларов.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.