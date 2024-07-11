Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло
Категория
Украина
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Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло

Министерство обороны Литвы
Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло
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В этом году Вильнюс уже выделил в помощь Украине 115 млн евро.

Главные тезисы

  • Партия помощи от Литвы включает в себя раскладушки патронов, беспилотники и другие важные составляющие.
  • Канада обещала предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн. долларов, поддерживая страну в условиях обострения российской военной агрессии.
  • Украина и Канада обсудили потребности и сотрудничество в рамках борьбы с угрозами безопасности в регионе.
  • Снабжение военной помощи от Литвы и Канады является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины в условиях современных геополитических вызовов.

В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро

11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.

В новый пакет помощи вошли:

  • раскладушки

  • патроны 5,56x45 мм

  • беспилотники.

В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.

Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.

В этом году уже было предоставлено около 115 млн евро, и мы надеемся, что эта динамика сохранится, говорится в сообщении.

Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине.

Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн канадских долларов.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

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