Украина получила от Литвы пакет военной помощи. Что туда вошло

В этом году Вильнюс уже выделил в помощь Украине 115 млн евро.
Главные тезисы
- Партия помощи от Литвы включает в себя раскладушки патронов, беспилотники и другие важные составляющие.
- Канада обещала предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 млн. долларов, поддерживая страну в условиях обострения российской военной агрессии.
- Украина и Канада обсудили потребности и сотрудничество в рамках борьбы с угрозами безопасности в регионе.
- Снабжение военной помощи от Литвы и Канады является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины в условиях современных геополитических вызовов.
В этом году Литва предоставила Украине военную помощь на 115 млн евро
11 июля Украина получила от Литвы новую партию военной помощи.
В новый пакет помощи вошли:
раскладушки
патроны 5,56x45 мм
беспилотники.
🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 11, 2024
Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA
Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn
🇱🇹 will keep this momentum going — until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1
В этом году Литва передала нашей стране бронетранспортеры M113, зимнее снаряжение, 155-мм боеприпасы, системы дистанционного подрыва RISE-1, бронетранспортеры M577, системы защиты от беспилотников и другое вооружение.
Вильнюс оказывает Киеву долгосрочную поддержку в сумме одного млрд евро.
Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов
В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине.
Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн канадских долларов.
Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.
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