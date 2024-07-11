Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Цього року Литва надала Україні військову допомогу на 115 млн євро

11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

розкладачки

патрони 5,56x45 мм

безпілотники.

🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦



Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA



Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn



🇱🇹 will keep this momentum going — until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 11, 2024

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння.

Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.

Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться, — йдеться в повідомленні. Поширити

Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол

Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні.

Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 млн канадських доларів.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.