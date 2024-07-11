Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Литви пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Міністерство оборони Литви
Міноборони Литви

Цьогоріч Литва вже виділила на допомогу Україні 115 млн євро.

Головні тези:

  • Партія допомоги від Литви включає розкладачки патронів, безпілотники та інші важливі складові.
  • Канада обіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн доларів, підтримуючи країну в умовах загострення російської військової агресії.
  • Україна і Канада обговорили оборонні потреби та співпрацю в рамках боротьби з загрозами безпеки в регіоні.
  • Постачання військової допомоги від Литви та Канади є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України в умовах сучасних геополітичних викликів.

Цього року Литва надала Україні військову допомогу на 115 млн євро

11 липня Україна отримала від Литви нову партію військової допомоги.

До нового пакету допомоги ввійшли:

  • розкладачки

  • патрони 5,56x45 мм

  • безпілотники.

Зазначимо, що у цьому році Литва передала нашій країні бронетранспортери M113, зимове спорядження, 155-мм боєприпаси, системи дистанційного підриву RISE-1, бронетранспортери M577, системи захисту від безпілотників та інше озброєння. 

Вільнюс надає Києву довгострокову підтримку на суму одного млрд євро.

 Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться, — йдеться в повідомленні.

Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол

Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні.

Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 млн канадських доларів.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

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