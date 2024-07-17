Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні

Уряд Німеччини у 2025 році скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро.

Німеччина скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро

Економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.

Бюджет наступного року буде менш щедрим для України, оскільки уряд скоротить військову допомогу країні до 4 млрд євро з приблизно 8 млрд євро у 2024 році, — йдеться у матеріалі. Поширити

Зазначимо, що за кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до Україниканцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" ("історичний поворотний момент").

Zeitenwende передбачав створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.

Німеччина виділить 10 млн євро на відбудову знищеної Росією лікарні «Охматдит»

Дитяча лікарня «Охматдит» зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару росіян 8 липня.

Про це заявила німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце.

Ми не повинні й не будемо миритися з тим, що цього місця зцілення для онкохворих дітей в Україні більше не існує, — додала міністерка. Поширити

Так, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.

Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.