Німеччина планує вдвічі скоротити військову допомогу Україні

Уряд Німеччини у 2025 році скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро.
Головні тези:
- Уряд ФРН намагається закрити бюджетну діру шляхом скорочення військової допомоги Україні, після того як економічне зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося.
- Німеччина також виділить 10 млн євро на відбудову лікарні «Охматдит» у Києві, що була знищена російським ракетним ударом.
- У контексті створення спеціального фонду для модернізації армії та досягнення показника НАТО з витрат на оборону в 2% від ВВП, плани Німеччини щодо допомоги Україні змінюються.
Німеччина скоротить військову допомогу Україні до 4 млрд євро
Економіка Німеччини уникла рецесії на початку 2024 року, проте зростання виявилось повільнішим, ніж очікувалося. Тому, за даними видання, уряд ФРН, як і Велика Британія та Франція, намагається закрити бюджетну діру.
Зазначимо, що за кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ до Україниканцлер Олаф Шольц оголосив про "Zeitenwende" ("історичний поворотний момент").
Zeitenwende передбачав створення спеціального фонду у розмірі 100 млрд євро для модернізації армії та досягнення контрольного показника НАТО з витрат на оборону, еквівалентному 2% від валового внутрішнього продукту.
Німеччина виділить 10 млн євро на відбудову знищеної Росією лікарні «Охматдит»
Дитяча лікарня «Охматдит» зазнала руйнувань внаслідок ракетного удару росіян 8 липня.
Про це заявила німецька міністерка з питань економічної співпраці та розвитку Свенья Шульце.
Так, виділені гроші разом із коштами інших донорів спрямують на швидке повернення лікарні в робочий стан і підготовку будівлі до експлуатації в зимовий час.
Йдеться, зокрема, про ремонт і технічне обслуговування фасадів лікарні, процедурних кабінетів, а також електро- і теплопостачання.
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