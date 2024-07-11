Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги на суму 500 млн дол

Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні 10 липня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні.
Головні тези:
- Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів.
- Лідери країн НАТО та України обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.
- Зеленський веде переговори про посилення української протиповітряної оборони та розвиток оборонної співпраці з НАТО.
- На зустрічах також обговорювалася можливість навчання українських пілотів на канадських авіасимуляторах.
- Зустрічі Володимира Зеленського з канцлером Німеччини, прем’єр-міністром Великої Британії та прем’єр-міністром Нідерландів на саміті НАТО спрямовані на підвищення безпеки та оборонної готовності України.
Канада надасть нову військову допомогу Україні
Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 млн канадських доларів.
Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.
Президент розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.
Зеленський зустрівся з низкою лідерів країн НАТО
Президент України Володимир Зеленський 10 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та новим очільником уряду Нідерландів Діком Схоофом.
Зокрема під час зустрічі з Олафом Шольцом Зеленський наголосив на критичній важливості термінового постачання в Україну додаткових систем ППО.
Під час зустрічі із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський подякував уряду країни за непохитну підтримку.
Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!
Також у Вашингтоні Зеленський вперше зустрівся із новим прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
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