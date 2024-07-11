Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долл

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине.
Главные тезисы
- Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на 500 млн канадских долларов
- Президент Украины и канадский премьер-министр обсудили оборонные потребности страны и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей
- Зеленский выразил благодарность за поддержку и помощь в усилении украинской противовоздушной обороны
- Обсуждалась возможность обучения украинских пилотов на канадских авиасимуляторах для повышения оборонной готовности
- Переговоры с лидерами стран НАТО направлены на улучшение безопасности и оборонной готовности Украины
Канада предоставит новую военную помощь Украине
Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн канадских долларов.
Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.
Президент рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.
Зеленский встретился с рядом лидеров стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля в Вашингтоне встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым главой правительства Нидерландов Диком Схоофом.
В частности, во время встречи с Олафом Шольцом Зеленский отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО.
Во время встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский поблагодарил правительство страны за непреклонную поддержку.
Спасибо, что вы с нами с самого начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо за все военные и финансовые пакеты и поддержку. Утром я прочитал ваши сообщения о разрешении использовать ваши очень мощные и качественные ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Мы очень благодарны!
Также в Вашингтоне Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.
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