Украина получит от Канады новый пакет военной помощи на сумму 500 млн долл

В ходе встречи на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине.

Канада предоставит новую военную помощь Украине

Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 млн канадских долларов.

Для наших людей очень важно это слышать. Благодарю вас за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя. Владимир Зеленский Президент Украины

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Президент рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

Зеленский встретился с рядом лидеров стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля в Вашингтоне встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым главой правительства Нидерландов Диком Схоофом.

В частности, во время встречи с Олафом Шольцом Зеленский отметил критическую важность срочной поставки в Украину дополнительных систем ПВО.

Во время встречи с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский поблагодарил правительство страны за непреклонную поддержку.

Спасибо, что вы с нами с самого начала полномасштабного российского вторжения. Спасибо за все военные и финансовые пакеты и поддержку. Утром я прочитал ваши сообщения о разрешении использовать ваши очень мощные и качественные ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. Мы очень благодарны!

Также в Вашингтоне Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.