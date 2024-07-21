Бербок підтримала розміщення ракет США на території Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала розміщення американських ракет великої дальності у ФРН.
Головні тези:
- Бербок наголосила на необхідності посилення стримування та засобів протидії щодо російських арсеналів, які загрожують свободі у Європі.
- Німеччина вагається щодо відправки до України додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot для підтримки українських союзників в умовах загострення конфлікту з Росією.
- Постійні атаки російських сил на Україну спонукають її союзників до активізації протиповітряної оборони та надання додаткової підтримки для відбиття нападу.
Бербок підтримала розміщення американських ракет на території Німеччини
Як заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, російський диктатор Володимир Путін постійно розширює арсенал, яким загрожує свободі у Європі. Тому для захисту необхідно використовувати додаткові засоби протидії.
За її словами, не робити це було б не лише безвідповідально, а й наївно "перед обличчям крижаного та розважливого Кремля".
Бербок заявила, що Путін порушив договори щодо роззброєння та спільну європейську мирну архітектуру багато років тому.
Видання пише, що хоча Німеччина хоче інших відносин з РФ, але на даний час, за словами Бербок, Путінська Росія є найбільшою загрозою безпеці як для ФРН, так і для миру в Європі.
Німеччина розглядає можливість відправки до України ЗРК Patriot
Німеччина може відправити до України четверту батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки союзники щосили намагаються доставити обладнання, яке президент України Володимир Зеленський терміново запросив для відбиття нового нападу Росії.
Як пише Bloomberg, за словами людей, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, батарея Patriot стане доповненням до трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв, зокрема зовсім недавно, у квітні. За їхніми словами, Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення.
Уряд у Берліні активно просував зусилля з об'єднання можливостей протиповітряної оборони серед союзників України, оскільки динаміка війни змінилася на користь Росії. Московські сили завдали удару по енергетичній інфраструктурі України та розпочали безперервні атаки на Харків у межах відновленого наступу.
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