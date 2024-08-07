Впервые в истории. СБУ сбили вертолет РФ Ми-28 с помощью дрона — видео

Спецназовцы Центра спецопераций СБУ впервые сбили российский вертолет с помощью FPV-дрона.
Главные тезисы
- Спецназ СБУ сбил российский вертолет Ми-28 с использованием дрона FPV впервые в истории.
- Актуальная ситуация в Курской области: бои, контрольные точки и пленные солдаты РФ.
- Украинские силы продолжают демонстрировать высокий профессиональный уровень и эффективность в борьбе с российскими захватчиками.
СБУ дроном впервые подбила российский вертолет Ми-28
Видео сбития вертолета опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко. На кадрах можно увидеть, как дрон СБУ попал в задний винт вертолета.
Источники также отмечают, что речь идет о российском вертолете над Курской областью России.
Ситуация в Курской области стремительно обостряется
Местные паблики жалуются, что в Суджанском районе ситуация до сих пор остается крайне сложной, а воины ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.
Кроме того, указано, что украинские силы, дескать, смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. Там продолжаются бои.
Канал "Рыбар" утверждает, что в общем, что вдоль российской границы украинское командование сконцентрировало до двух тысяч воинов и постоянно подтягивает резервы
Согласно последним данным, ВСУ успели взять по меньшей мере 6 солдат РФ в плен, ранить несколько десятков российских захватчиков, а также уничтожить два танка врага и один вертолет.
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