Впервые в истории. СБУ сбили вертолет РФ Ми-28 с помощью дрона — видео

СБУ дроном впервые подбила российский вертолет Ми-28

Видео сбития вертолета опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко. На кадрах можно увидеть, как дрон СБУ попал в задний винт вертолета.

СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов, — отметили источники. Поделиться

Источники также отмечают, что речь идет о российском вертолете над Курской областью России.

Ситуация в Курской области стремительно обостряется

Местные паблики жалуются, что в Суджанском районе ситуация до сих пор остается крайне сложной, а воины ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Кроме того, указано, что украинские силы, дескать, смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. Там продолжаются бои.

Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований, пишет телеграмм-канал ASTRA. Поделиться

Канал "Рыбар" утверждает, что в общем, что вдоль российской границы украинское командование сконцентрировало до двух тысяч воинов и постоянно подтягивает резервы