Впервые в истории. СБУ сбили вертолет РФ Ми-28 с помощью дрона — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Впервые в истории. СБУ сбили вертолет РФ Ми-28 с помощью дрона — видео

Впервые в истории. СБУ сбили вертолет РФ Ми-28 с помощью дрона — видео
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Источник:  online.ua

Спецназовцы Центра спецопераций СБУ впервые сбили российский вертолет с помощью FPV-дрона.

Главные тезисы

  • Спецназ СБУ сбил российский вертолет Ми-28 с использованием дрона FPV впервые в истории.
  • Актуальная ситуация в Курской области: бои, контрольные точки и пленные солдаты РФ.
  • Украинские силы продолжают демонстрировать высокий профессиональный уровень и эффективность в борьбе с российскими захватчиками.

СБУ дроном впервые подбила российский вертолет Ми-28

Видео сбития вертолета опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко. На кадрах можно увидеть, как дрон СБУ попал в задний винт вертолета.

СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов, — отметили источники.

Источники также отмечают, что речь идет о российском вертолете над Курской областью России.

Ситуация в Курской области стремительно обостряется

Местные паблики жалуются, что в Суджанском районе ситуация до сих пор остается крайне сложной, а воины ВСУ якобы заняли населенные пункты Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово.

Кроме того, указано, что украинские силы, дескать, смогли расширить зону контроля по трассе 38К-004, продвинувшись по направлению к западному пригороду Суджи — Гончаровке. Там продолжаются бои.

Напряженная ситуация сохраняется в хуторе Олешня — там российские военнослужащие практически в полном окружении ведут ожесточенные бои с бесчисленным противником. По предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований, пишет телеграмм-канал ASTRA.

Канал "Рыбар" утверждает, что в общем, что вдоль российской границы украинское командование сконцентрировало до двух тысяч воинов и постоянно подтягивает резервы

Согласно последним данным, ВСУ успели взять по меньшей мере 6 солдат РФ в плен, ранить несколько десятков российских захватчиков, а также уничтожить два танка врага и один вертолет.

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