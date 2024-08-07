ЗСУ наближаються до Курської АЕС — у РФ панікують через наслідки

На тлі стрімкого просування українських сил на Курщині РФ, російські воєнкори озвучили припущення, що ціллю ЗСУ може бути Курська АЕС.

ЗСУ дедалі ближче до Курської АЕС. Що це означає

Своїм невтішним прогнозом поділився близький до Кремля телеграм-канал “Fighterbomber”.

За словами адміністратора, якщо українські сили прорвуться в зону АЕС, то російські загарбники не зможуть застосовувати авіацію і важке озброєння.

Це означає, що вибивати їх доведеться піхоті, при тотальній, багаторазовій перевазі, — скаржиться “Fighterbomber”. Поширити

Окрім того, його лякає велика кількість FPV-дронів, які наразі є в Збройних сил України, та яку вони можуть використовувати без обмежень.

Так, 60 км — це багато (до Курської АЕС — ред.). Але й 15 км ще вчора було також багато, а ЗСУ пройшли цю відстань за добу. Я дуже сподіваюся, що це все розуміють і заходи будуть вжиті, — йдеться в повідомленні. Поширити

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Згідно з останніми даними, Збройні сили України взяли під свій контроль газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області РФ.

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Варто звернути увагу на те, що Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує та не спростовує.

Окрім того, наголошується, що маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.

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Прорив російського кордону українськими силами. Що відбувається

6 серпня російські телеграм-канали заявили, що Збройні сили України нібито прорвалися у Курську область й вступили у бій з солдатами РФ.

Генштаб ЗСУ це досі жодним чином не коментує, а Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву.

Згідно з останніми даними, ЗСУ взяли під свій контроль уже 11 населених пунктів Курської області, а також знищили чимало техніки ворога.