ЗСУ наближаються до Курської АЕС — у РФ панікують через наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ наближаються до Курської АЕС — у РФ панікують через наслідки

Купська АЕС
Джерело:  online.ua

На тлі стрімкого просування українських сил на Курщині РФ, російські воєнкори озвучили припущення, що ціллю ЗСУ може бути Курська АЕС.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ наближаються до Курської АЕС, що спровокувало паніку серед російських воєнкорів.
  • ЗСУ мають серйозні переваги над ворогом, зокрема велику кількість FPV-дронів, яку можуть використовуватися без обмежень.
  • Українські сили вже взяли під контроль газовимірювальну станцію у Курській області РФ.

ЗСУ дедалі ближче до Курської АЕС. Що це означає

Своїм невтішним прогнозом поділився близький до Кремля телеграм-канал “Fighterbomber”.

За словами адміністратора, якщо українські сили прорвуться в зону АЕС, то російські загарбники не зможуть застосовувати авіацію і важке озброєння.

Це означає, що вибивати їх доведеться піхоті, при тотальній, багаторазовій перевазі, — скаржиться “Fighterbomber”.

Окрім того, його лякає велика кількість FPV-дронів, які наразі є в Збройних сил України, та яку вони можуть використовувати без обмежень.

Так, 60 км — це багато (до Курської АЕС — ред.). Але й 15 км ще вчора було також багато, а ЗСУ пройшли цю відстань за добу. Я дуже сподіваюся, що це все розуміють і заходи будуть вжиті, — йдеться в повідомленні.

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Згідно з останніми даними, Збройні сили України взяли під свій контроль газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області РФ.

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Варто звернути увагу на те, що Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує та не спростовує.

Окрім того, наголошується, що маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.

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Прорив російського кордону українськими силами. Що відбувається

6 серпня російські телеграм-канали заявили, що Збройні сили України нібито прорвалися у Курську область й вступили у бій з солдатами РФ.

Генштаб ЗСУ це досі жодним чином не коментує, а Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву.

Згідно з останніми даними, ЗСУ взяли під свій контроль уже 11 населених пунктів Курської області, а також знищили чимало техніки ворога.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін скликає екстрену нараду з силовиками.

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