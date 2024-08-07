ЗСУ наближаються до Курської АЕС — у РФ панікують через наслідки

На тлі стрімкого просування українських сил на Курщині РФ, російські воєнкори озвучили припущення, що ціллю ЗСУ може бути Курська АЕС.
Головні тези:
- Українські ЗСУ наближаються до Курської АЕС, що спровокувало паніку серед російських воєнкорів.
- ЗСУ мають серйозні переваги над ворогом, зокрема велику кількість FPV-дронів, яку можуть використовуватися без обмежень.
- Українські сили вже взяли під контроль газовимірювальну станцію у Курській області РФ.
ЗСУ дедалі ближче до Курської АЕС. Що це означає
Своїм невтішним прогнозом поділився близький до Кремля телеграм-канал “Fighterbomber”.
За словами адміністратора, якщо українські сили прорвуться в зону АЕС, то російські загарбники не зможуть застосовувати авіацію і важке озброєння.
Окрім того, його лякає велика кількість FPV-дронів, які наразі є в Збройних сил України, та яку вони можуть використовувати без обмежень.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України взяли під свій контроль газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області РФ.
Варто звернути увагу на те, що Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджує та не спростовує.
Окрім того, наголошується, що маршрут через Суджу — єдиний, що залишився, з п'яти транспортних коридорів, якими Росія досі здійснювала транзит свого газу в Європу.
Прорив російського кордону українськими силами. Що відбувається
6 серпня російські телеграм-канали заявили, що Збройні сили України нібито прорвалися у Курську область й вступили у бій з солдатами РФ.
Генштаб ЗСУ це досі жодним чином не коментує, а Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву.
Згідно з останніми даними, ЗСУ взяли під свій контроль уже 11 населених пунктів Курської області, а також знищили чимало техніки ворога.
На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін скликає екстрену нараду з силовиками.
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