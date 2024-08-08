Россияне подтвердили продвижение ВСУ в двух районах Курской области РФ

Российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ. Кроме этого, там заявили, что перебросило к границе дополнительные резервы.
Главные тезисы
- Минобороны РФ подтвердило продвижение украинских военных в Курской области.
- Институт изучения войны подтверждает продвижение украинских войск в территорию российской области на значительное расстояние.
- На основе данных специалистов ISW, украинским военным также удалось пленить солдат противника в ходе боев.
ЗСУ просунулись в двух районах Курщини
Как сообщили в российском ведомстве, группировки войск "Север" совместно с ФСБ России якобы противостоят вооруженному формированию ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.
Также россияне заявили, что в границу перебросили подразделения усиления и резервы.
Что известно о событиях на Курщине
6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.
Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.
Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.
На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
Кроме этого, в сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.
Аналитики подчеркивают, что имеющиеся кадры свидетельствуют о тяжелых боях в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники. Отмечается также, что украинским военным в ходе боев удалось пленить около 40 солдат преступной армии РФ.
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