Россияне подтвердили продвижение ВСУ в двух районах Курской области РФ

Российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ. Кроме этого, там заявили, что перебросило к границе дополнительные резервы.

ЗСУ просунулись в двух районах Курщини

Как сообщили в российском ведомстве, группировки войск "Север" совместно с ФСБ России якобы противостоят вооруженному формированию ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Также россияне заявили, что в границу перебросили подразделения усиления и резервы.

Наносятся авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, — пишут в Минобороны РФ. Поделиться

Что известно о событиях на Курщине

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Кроме этого, в сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.