Россияне подтвердили продвижение ВСУ в двух районах Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне подтвердили продвижение ВСУ в двух районах Курской области РФ

Россияне подтвердили продвижение ВСУ в двух районах Курской области РФ
Читати українською
Источник:  online.ua

Российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ. Кроме этого, там заявили, что перебросило к границе дополнительные резервы.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ подтвердило продвижение украинских военных в Курской области.
  • Институт изучения войны подтверждает продвижение украинских войск в территорию российской области на значительное расстояние.
  • На основе данных специалистов ISW,  украинским военным также удалось пленить солдат противника в ходе боев.

ЗСУ просунулись в двух районах Курщини

Как сообщили в российском ведомстве, группировки войск "Север" совместно с ФСБ России якобы противостоят вооруженному формированию ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

Также россияне заявили, что в границу перебросили подразделения усиления и резервы.

Наносятся авиационные удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, — пишут в Минобороны РФ.

Что известно о событиях на Курщине

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Кроме этого, в сети распространяется информация о продвижении украинских военных в населенный пункт Коренево в Курской области по результатам наступательной операции.

Аналитики подчеркивают, что имеющиеся кадры свидетельствуют о тяжелых боях в районе города Суджа с применением авиации и бронетехники. Отмечается также, что украинским военным в ходе боев удалось пленить около 40 солдат преступной армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прорыв украинских сил в Курскую область — Путин отреагировал
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики
ВСУ продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ могли приблизиться к Коренево в ходе наступления в Курской области
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?