Україна сама ухвалює рішення стосовно воєнних дій, наголошують у Державному департаменті США, коментуючи події в Курській області.

Держдеп США прокоментував дії ЗСУ на Курщині

Про це заявив журналістам 7 серпня речник Держдепу США Метью Міллер.

Дії України у Курській області не порушують обмежень США на використання американської зброї, що постачається Києву. Метью Міллер Речник Держдепу США

За його словами, українці «не повідомили заздалегідь про свою тактику, але це не дивно».

Це війна, яку вони ведуть, — додав він, підкресливши, що Штати надають Україні необхідні засоби та консультації.

Стосовно ж щоденних ударів, іноді ми спілкуємося з ними, іноді — ні», — додав Міллер, наголосивши, що Україна сама ухвалює відповідні рішення. Поширити

Коментуючи відповідні заяви російського керівництва, він зазначив:

Я бачив повідомлення від російської влади. Це трохи забагато з їхнього боку — називати це провокацією, враховуючи, що Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України із 2014 року.

Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.

Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.

Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.