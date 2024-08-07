Держдеп США відреагував на дії ЗСУ на Курщині

Україна сама ухвалює рішення стосовно воєнних дій, наголошують у Державному департаменті США, коментуючи події в Курській області.
Головні тези:
- Україна самостійно ухвалює рішення стосовно воєнних дій на своїй території, підтверджує Держдеп США.
- Дії України в Курській області не порушують обмежень на використання американської зброї, наданої Києву.
- Російське керівництво намагається звинуватити Україну у провокаціях, хоча сама Росія порушує територіальну цілісність України.
- Нелегітимний президент РФ Володимир Путін відкликав Радбез через події в Курській області та висловив звинувачення Україні.
Держдеп США прокоментував дії ЗСУ на Курщині
Про це заявив журналістам 7 серпня речник Держдепу США Метью Міллер.
За його словами, українці «не повідомили заздалегідь про свою тактику, але це не дивно».
Це війна, яку вони ведуть, — додав він, підкресливши, що Штати надають Україні необхідні засоби та консультації.
Коментуючи відповідні заяви російського керівництва, він зазначив:
Я бачив повідомлення від російської влади. Це трохи забагато з їхнього боку — називати це провокацією, враховуючи, що Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України із 2014 року.
Російські генерали брешуть Путіну про військові успіхи РФ на Курщині
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін відреагував на заворушення у Курській області через понад добу від їх початку, 7 серпня. Диктатор скликав засідання Радбезу, де йому доповіли про ситуацію у Курській області та Суджанському районі, та традиційно звинуватили в усьому Україну.
Також про ситуацію в регіоні Путіну доповів начальник генштабу Валерій Герасимов. Той заявив, що російські війська нібито спільно з прикордонниками та підрозділами посилення зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.
Герасимов заявив, що наразі росіяни “продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо знаходяться біля російсько-українського кордону”.
Також він традиційно звинуватив у нападі на Курщину українців.
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