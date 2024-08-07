Госдеп США отреагировал на действия ВСУ на Курщине

Украина сама принимает решение по военным действиям, отмечают в Государственном департаменте США, комментируя события в Курской области.
Главные тезисы
- Украина самостоятельно принимает решение по военным действиям, отмечают в Госдепе США.
- Российское руководство пытается обвинить Украину в провокациях, несмотря на нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Действия Украины в Курской области не противоречат ограничениям использования американского оружия, предоставленного Киеву.
- Госдеп США подчеркнул, что США предоставляют Украине необходимые средства и консультации, но украинцы сами принимают решения по ведению войны.
Госдеп США прокомментировал действия ВСУ на Курщине
Об этом заявил журналистам 7 августа спикер Госдепа США Мэтью Миллер.
По его словам, украинцы "не сообщили заранее о своей тактике, но это не удивительно".
Это война, которую они ведут, — добавил он, подчеркнув, что Штаты предоставляют Украине необходимые средства и консультации.
Комментируя соответствующие заявления российского руководства, он отметил:
Я видел сообщения от российских властей. Это немного с их стороны — называть это провокацией, учитывая, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года.
Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине
Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили ситуацию в Курской области и Суджанском районе, и традиционно обвинили во всем Украину.
Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.
Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".
Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.
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