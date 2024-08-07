Украина сама принимает решение по военным действиям, отмечают в Государственном департаменте США, комментируя события в Курской области.

Госдеп США прокомментировал действия ВСУ на Курщине

Об этом заявил журналистам 7 августа спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия, поставляемого Киеву. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

По его словам, украинцы "не сообщили заранее о своей тактике, но это не удивительно".

Это война, которую они ведут, — добавил он, подчеркнув, что Штаты предоставляют Украине необходимые средства и консультации.

Что касается ежедневных ударов, иногда мы общаемся с ними, иногда нет», — добавил Миллер, подчеркнув, что Украина сама принимает соответствующие решения. Поделиться

Комментируя соответствующие заявления российского руководства, он отметил:

Я видел сообщения от российских властей. Это немного с их стороны — называть это провокацией, учитывая, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года.

Российские генералы врут Путину о военных успехах РФ на Курщине

Нелегитимный президент России Владимир Путин отреагировал на беспорядки в Курской области спустя более суток с их начала, 7 августа. Диктатор созвал заседание Совбеза, где ему доложили ситуацию в Курской области и Суджанском районе, и традиционно обвинили во всем Украину.

Также о ситуации в регионе Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что российские войска якобы совместно с пограничниками и подразделениями усиления остановили продвижение противника вглубь территории на Курском направлении.

Герасимов заявил, что сейчас россияне "продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно находящихся у российско-украинской границы".

Также он традиционно обвинил в нападении на Курщину украинцев.