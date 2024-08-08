В ЕС отреагировали насчет наступления ВСУ в Курской области

Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, в том числе на его территории. Такую позицию заняли представители Европейского союза.

Украина ведет законную оборонную войну — ЕС

Об этом 8 августа в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано.

Мы считаем, что Украина ведет законную оборонную войну против незаконной агрессии, и в рамках этого законного права на самозащиту Украина имеет право поражать врага там, где она считает нужным на своей территории, но также и на территории врага. Питер Стано Спикер ЕС

Так прокомментировал вопрос о том, будет ли считаться наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области частью законного права украинцев на самооборону.

Спикер ЕС подчеркнул, что позиция Евросоюза по агрессивной войне РФ против Украины остается неизменной и заключается в полной поддержке Украины в ее законном праве на самооборону.

Наша принципиальная и общая позиция состоит в том, что Украина испытала незаконную агрессию. Следовательно, Украина ведет законную оборонную войну. Согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя, и это право содержит также нанесение ударов по врагу на его территории. Поделиться

Госдеп США прокомментировал действия ВСУ на Курщине

Действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование поставляемого Киеву американского оружия, заявил журналистам 7 августа спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

По его словам, украинцы "не сообщили заранее о своей тактике, но это не удивительно".

Это война, которую они ведут, — добавил он, подчеркнув, что Штаты предоставляют Украине необходимые средства и консультации. — Что касается ежедневных ударов, иногда мы общаемся с ними, иногда нет, — добавил Миллер, подчеркнув, что Украина сама принимает соответствующие решения.

Комментируя соответствующие заявления российского руководства, он отметил: