В ЕС отреагировали насчет наступления ВСУ в Курской области

Украина в рамках своей оборонной войны против незаконной агрессии РФ имеет право на нанесение ударов по врагу там, где считает нужным, в том числе на его территории. Такую позицию заняли представители Европейского союза.
Главные тезисы
- Европейский Союз поддерживает Украину в ее законном праве на самооборону от незаконной агрессии РФ.
- Действия ВСУ на Курщине рассматриваются как часть законной оборонной войны Украины.
- Согласно международному праву, Украина имеет право наносить удары по врагу как на своей территории, так и на территории противника.
- Госдепартамент США заявил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений по использованию американского оружия.
- Украина принимает самостоятельные решения по ведению войны и получает поддержку консультациями и оружием от США.
Украина ведет законную оборонную войну — ЕС
Об этом 8 августа в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил представитель ЕС Питер Стано.
Так прокомментировал вопрос о том, будет ли считаться наступательная операция Сил обороны Украины в Курской области частью законного права украинцев на самооборону.
Спикер ЕС подчеркнул, что позиция Евросоюза по агрессивной войне РФ против Украины остается неизменной и заключается в полной поддержке Украины в ее законном праве на самооборону.
Госдеп США прокомментировал действия ВСУ на Курщине
Действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование поставляемого Киеву американского оружия, заявил журналистам 7 августа спикер Госдепа США Мэтью Миллер.
По его словам, украинцы "не сообщили заранее о своей тактике, но это не удивительно".
Это война, которую они ведут, — добавил он, подчеркнув, что Штаты предоставляют Украине необходимые средства и консультации. — Что касается ежедневных ударов, иногда мы общаемся с ними, иногда нет, — добавил Миллер, подчеркнув, что Украина сама принимает соответствующие решения.
Комментируя соответствующие заявления российского руководства, он отметил:
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