У мережі оприлюднили супутникові знімки удару українських військових по складах з озброєнням та технікою злочинної армії РФ під Курськом.

Що відомо про наслідки потужного удару ЗСУ по складах злочинної армії РФ під Курськом

Як зазначають журналісти видання, на оприлюднених супутникових знімках продемонстровані наслідки удару ЗСУ по військовій базі головного ракетно-артилерійського управління російських військ неподалік від міста Курськ.

Вніч на 31 липня ЗСУ завдали ударів по складу артилерії на території військової частини №42699.

Окрім цього українські військові атакували склади зі зброєю для авіації злочинної армії РФ біля курської авіабази "Халіно".

Аналітики припускають, що під час удару могли використовуватись не безпілотники, а модифіковані ракети “Нептун”.

Що відбувається на території Курської області

За інформацією російських ЗМІ, українські військові у Курській області вже взяли під контроль близько 340 кв кілометрів території поблизу з кордоном.

Аналітики з Інституту вивчення війни ISW підкреслють, що українські військові можуть контролювати щонайменше 11 населених пунктів на Курщині.

Серед них:

Ніколаєво-Дар'їно (1,5 км на північ від кордону з Сумською областю);

Дар'їно (3 км на північ від кордону з Сумською областю);

Свердликово (на схід від району Ніколаєво-Дар'їно-Дар'їно)

Окрім цього українські військові можуть вести бойові дії у межах Любимівки (8 кілометрів на північ від кордону з Сумською областю) і намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 Суджа-Кореново.

Зазначається, що бойові дії точаться у районах населених пунктів Мала Локня, Козача Локня, Кругленьке, Івниця.

Російські воєнкори заявляють про просування українських військових на північний захід, так і на південний схід уздовж траси".

Близькі до міноборони РФ Telegram-канали стверджують, що українські формування зайняли західну половину Суджі.

Паралельно повідомляється про бої в Козачій Локні - на північ від Суджі.