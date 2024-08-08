В сети обнародовали спутниковые снимки удара украинских военных по складам с вооружением и техникой преступной армии РФ под Курском.

Что известно о последствиях мощного удара ВСУ по составам преступной армии РФ под Курском

Как отмечают журналисты издания, на обнародованных спутниковых снимках продемонстрированы последствия удара ВСУ по военной базе главного ракетно-артиллерийского управления российских войск недалеко от города Курск.

В ночь на 31 июля ВСУ нанесли удары по составу артиллерии на территории воинской части №42699.

Кроме этого, украинские военные атаковали склады с оружием для авиации преступной армии РФ возле курской авиабазы "Халино".

Аналитики предполагают, что при ударе могли использоваться не беспилотники, а модифицированные ракеты "Нептун".

Что происходит на территории Курской области

По информации российских СМИ, украинские военные в Курской области уже взяли под контроль около 340 кв километров территории вблизи границы.

Аналитики из Института изучения войны ISW подчеркнут, что украинские военные могут контролировать не менее 11 населенных пунктов на Курщине.

Среди них:

Николаево-Дарьино (1,5 км севернее границы с Сумской областью);

Дарьино (3 км к северу от границы с Сумской областью);

Свердликово (восточнее района Николаево-Дарьино-Дарьино)

Кроме этого, украинские военные могут вести боевые действия в пределах Любимовки (8 километров севернее границы с Сумской областью) и пытаются продвинуться вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново.

Отмечается, что боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Малая Локня, Казачья Локня, Кругленькое, Ивница.

Российские военкоры заявляют как о продвижении украинских военных на северо-запад, так и на юго-восток вдоль трассы".

Близкие к минобороны РФ Telegram-каналы утверждают, что украинские формирования заняли западную половину Суджи.

Параллельно сообщается о боях в Казачьей Локне – к северу от Суджи.