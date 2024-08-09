Ситуація на фронті 8-9 серпня. Що відомо про нові успіхи ЗСУ

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників.