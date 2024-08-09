Ситуація на фронті 8-9 серпня. Що відомо про нові успіхи ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті 8-9 серпня. Що відомо про нові успіхи ЗСУ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення між Силами оборони України та російськими загарбниками. За цей період часу українським захисникам вдалося ліквідувати понад 1000 окупантів.

Головні тези:

  • Армія РФ зазнала масштабних втрат на полі бою протягом 8 серпня.
  • Ворог завдав 73 авіаційні удари, а також здійснив 4747 обстрілів.
  • На різних напрямках фронту відбулися бойові дії, такі як відбиття атак, зупинення наступів і успішні контратаки від ЗСУ.
  • Українські військові показують відмінну координацію та ефективність під час щоденних боїв.

Втрати армії РФ станом на 9 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 588540 (+1030) осіб

  • танків — 8434 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 16341 (+9) од,

  • артилерійських систем — 16536 (+49) од,

  • РСЗВ  — 1142 (+0) од,

  • засоби ППО — 916 (+2) од,

  • літаків — 366 (+0) од,

  • гелікоптерів — 327 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13325 (+32),

  • крилаті ракети — 2424 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22371 (+86) од,

  • спеціальна техніка — 2769 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Як розвиваються події на полі бою

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 89 КАБ), здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників.

Ситуація на окремих напрямках фронту:

  • На Харківському напрямку було зафіксовано 6 бойових зіткнень;

  • На Куп’янському напрямку відбулося три атаки противника;

  • На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 24 штурми російських загарбників;

  • На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 13 атак;

  • На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень;

  • На Торецькому напрямку армія РФ намагалася прорватися 9 разів;

  • На Покровському напрямку українські воїни успішно відбили 29 атак;

  • На Курахівському напрямку росіяни тричі намагалися наступати, однак їх зупинено;

  • На Времівському напрямку відбуло 3 атаки з боку ворога;

  • На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для армії РФ, бойове зіткнення.

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