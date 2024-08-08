ЗСУ відбили 15 атак армії РФ на Лиманському напрямку протягом доби

Оперативна інформація станом на 16.00 08.08.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Сьогодні окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. На даний час відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема під удари ворога потрапили райони населених пунктів таких як Привілля, Павлівка, Басівка, Новеньке, Юнаківка, Кияниця, Яблунівка, Пушкарівка, Кондратівка та Могриця.

Також агресор за допомогою артилерії здійснив обстріли населених пунктів Покровка, Хлібороб, Бачівськ, Юнаківка, Кружок, Бунякіне та Бруски.

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська, два з них на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 15 боєзіткнень, досі триває чотири. Ситуація контрольована.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки окупанти вісім разів намагались потіснити наші підрозділи.