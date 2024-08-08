ВСУ отразили 15 атак армии РФ на Лиманском направлении в течение суток

В настоящее время количество боевых столкновений между Силами обороны Украины и преступной армией РФ возросло до 56. Горячее всего 8 августа на Лиманском и Покровском направлениях фронта. Украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Главные тезисы
- Количество боевых столкновений между ВСУ и российской армией увеличилось до 56, активная оборонная деятельность продолжается.
- Успешные отражения атак противника на различных фронтовых направлениях, противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск.
- Силы обороны за сутки уничтожили значительное количество российской военной техники, включая танки, боевые машины, артиллерию, самолеты и другие единицы.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Сегодня оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Привилья, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.
Также агрессор с помощью артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Покровка, Хлебороб, Бачевск, Юнаковка, Кружок, Бунякино и Бруски.
На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения близ Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.
На Купянском направлении российские войска однажды безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боеприкосновений, до сих пор длится четыре. Ситуация контролируется.
Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки кафиры восемь раз пытались потеснить наши подразделения.
На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского украинские воины отбили. Еще две атаки продолжаются.
На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжаются два боестолкновения вблизи Нью-Йорка.
Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки идут ожесточенные бои. Сейчас враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции. Продолжаются бои в пяти локациях.
На Кураховском направлении с начала суток захватчики однажды атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.
На Времевском направлении отражены два штурмовых действия противника в сторону Водяного и Угледара, продолжается еще один бой.
В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты однажды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Гуляйполю.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб ВСУ, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике ликвидированы:
танков — 8431 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;
артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;
РСЗО — 1142 (+4) ед.;
средств ПВО — 914 (+4) ед;
самолетов — 366 (+1) ед;
вертолетов — 327 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;
крылатых ракет — 2424 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;
специальной техники — 2767 (+8) ед.
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