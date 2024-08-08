ВСУ отразили 15 атак армии РФ на Лиманском направлении в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 08.08.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под удары врага попали районы населенных пунктов таких как Привилья, Павловка, Басовка, Новенькое, Юнаковка, Кияница, Яблоновка, Пушкаревка, Кондратовка и Могрица.

Также агрессор с помощью артиллерии совершил обстрелы населенных пунктов Покровка, Хлебороб, Бачевск, Юнаковка, Кружок, Бунякино и Бруски.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения близ Волчанска, два из них в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении российские войска однажды безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 15 боеприкосновений, до сих пор длится четыре. Ситуация контролируется.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки кафиры восемь раз пытались потеснить наши подразделения.