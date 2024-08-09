В Липецкой области России горит военный аэродром — видео
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В Липецкой области России горит военный аэродром — видео

"Бавовна" на аэродроме в Липецке
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Источник:  online.ua

На территории Липецкой области в России был введен режим чрезвычайной ситуации после серии взрывов на местном аэродроме оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • На военном аэродроме в Липецкой области России произошли мощные взрывы и пожар, вызвавшие эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
  • Инцидент на аэродроме связан с атакой дронов, приведшей к разрушениям объектов и пожарам.
  • МЧС Липецкой области подтверждают масштабный пожар на аэродроме и проведение эвакуации жителей из зоны опасности.
  • Силы ПВО сбили 29 беспилотников самолетного типа, напавших на различные объекты в регионе.
  • По всей России зафиксированы серии взрывов в нескольких областях, включая Липецкую, Курскую, Белгородскую и Крым.

Что известно о взрывах на аэродроме в Липецке

Отмечается, что мощные взрывы прогремели на аэродроме, вероятно, в результате атаки дронов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже объявил режим ЧС и проведение эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.

Он не стал информировать о том, что на аэродроме бушует масштабный пожар, однако заявил о необходимости ликвидации последствий детонации складов с вооружением.

При этом эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных рядом с аэродромом.

Позже Артамонов уточнил, что проводится эвакуация жителей из 416 домовладений.

Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей. На месте работают экстренные службы и глава Липецкого муниципального округа. Ведется подомовый обход. Часть жителей решила не покидать дома и скрыться в подвалах, – заявил губернатор.

Масштабный пожар на аэродроме подтвердили представители МЧС Липецкой области.

Впоследствии губернатор региона заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.

Он также добавил, что в результате атаки дронов якобы пострадали шесть человек.

Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.

Что известно о последних инцидентах на территории России

Ночью 9 августа территорию страны-агрессорки России накрыл масштабный "хлопок". Громко было в Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Брянской, Орловской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в оккупированном Россией украинском Крыму.

По словам губернатора Белгородской области РФ, этот регион страны-агрессорки также атаковали дроны.

Согласно последним данным, там горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.

"В целом над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, — заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Также местные жители сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.

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