На территории Липецкой области в России был введен режим чрезвычайной ситуации после серии взрывов на местном аэродроме оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- На военном аэродроме в Липецкой области России произошли мощные взрывы и пожар, вызвавшие эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.
- Инцидент на аэродроме связан с атакой дронов, приведшей к разрушениям объектов и пожарам.
- МЧС Липецкой области подтверждают масштабный пожар на аэродроме и проведение эвакуации жителей из зоны опасности.
- Силы ПВО сбили 29 беспилотников самолетного типа, напавших на различные объекты в регионе.
- По всей России зафиксированы серии взрывов в нескольких областях, включая Липецкую, Курскую, Белгородскую и Крым.
Что известно о взрывах на аэродроме в Липецке
Отмечается, что мощные взрывы прогремели на аэродроме, вероятно, в результате атаки дронов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже объявил режим ЧС и проведение эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.
Он не стал информировать о том, что на аэродроме бушует масштабный пожар, однако заявил о необходимости ликвидации последствий детонации складов с вооружением.
При этом эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных рядом с аэродромом.
Позже Артамонов уточнил, что проводится эвакуация жителей из 416 домовладений.
Масштабный пожар на аэродроме подтвердили представители МЧС Липецкой области.
Впоследствии губернатор региона заявил о возобновлении электроснабжения на объекты энергопотребления в Липецке.
Он также добавил, что в результате атаки дронов якобы пострадали шесть человек.
Около шести утра российский чиновник также рассказал, что угроза беспилотников остается, и продолжается работа ПВО.
Что известно о последних инцидентах на территории России
Ночью 9 августа территорию страны-агрессорки России накрыл масштабный "хлопок". Громко было в Липецкой, Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Брянской, Орловской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах в оккупированном Россией украинском Крыму.
По словам губернатора Белгородской области РФ, этот регион страны-агрессорки также атаковали дроны.
Согласно последним данным, там горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.
"В целом над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа. В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Также местные жители сообщают о сильных взрывах и пожаре в Рыльском районе Курской области РФ.
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