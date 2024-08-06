В России раздался взрыв на НПЗ в Усинске — видео
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Проиcшествия
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В России раздался взрыв на НПЗ в Усинске — видео

Пожар на НПЗ в Усинске
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Источник:  online.ua

В российском Усинске раздался взрыв и вспыхнул пожар на территории НПЗ "Транснефти".

Главные тезисы

  • Взрыв и пожар на НПЗ в Усинске.
  • Пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах стали очень частыми, приводя к серьезным последствиям.
  • Украинские дроны проводят регулярные атаки на НПЗ и нефтебазы в России, нанося значительный материальный ущерб.
  • Инциденты с пожарами на нефтеперерабатывающих заводах происходят не только в Усинске, но и в других регионах России.

Что известно о взрыве на НПЗ в Усинске

Отмечается, что из-за взрыва и вызванного им пожара весь персонал НПЗ был эвакуирован.

На место происшествия отправилось большое количество пожарных бригад.

Что известно о последних инцидентах на территории российских НПЗ

В Омске 1 августа начался сильнейший пожар на нефтезаводе.

На нефтезаводе загорелась установка АВТ-10. Площадь пожара составила 300 кв.

Пожары российских нефтеперерабатывающих заводов в последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.

В частности, 27 июля источники в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.

При этом 9 июля источники рассказали, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля мощный «хлопок» прогремел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Около 9 июля 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.

Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.

В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала враждебная ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.

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