В российском Усинске раздался взрыв и вспыхнул пожар на территории НПЗ "Транснефти".

Что известно о взрыве на НПЗ в Усинске

Отмечается, что из-за взрыва и вызванного им пожара весь персонал НПЗ был эвакуирован.

На место происшествия отправилось большое количество пожарных бригад.

Что известно о последних инцидентах на территории российских НПЗ

В Омске 1 августа начался сильнейший пожар на нефтезаводе.

На нефтезаводе загорелась установка АВТ-10. Площадь пожара составила 300 кв.

Пожары российских нефтеперерабатывающих заводов в последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.

В частности, 27 июля источники в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.

При этом 9 июля источники рассказали, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля мощный «хлопок» прогремел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

Около 9 июля 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.

По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.

Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.

В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала враждебная ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.