В российском Усинске раздался взрыв и вспыхнул пожар на территории НПЗ "Транснефти".
Главные тезисы
- Взрыв и пожар на НПЗ в Усинске.
- Пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах стали очень частыми, приводя к серьезным последствиям.
- Украинские дроны проводят регулярные атаки на НПЗ и нефтебазы в России, нанося значительный материальный ущерб.
- Инциденты с пожарами на нефтеперерабатывающих заводах происходят не только в Усинске, но и в других регионах России.
Что известно о взрыве на НПЗ в Усинске
Отмечается, что из-за взрыва и вызванного им пожара весь персонал НПЗ был эвакуирован.
На место происшествия отправилось большое количество пожарных бригад.
Что известно о последних инцидентах на территории российских НПЗ
В Омске 1 августа начался сильнейший пожар на нефтезаводе.
На нефтезаводе загорелась установка АВТ-10. Площадь пожара составила 300 кв.
Пожары российских нефтеперерабатывающих заводов в последнее время являются нередким явлением. НПЗ часто горят в результате атак украинских беспилотников.
В частности, 27 июля источники в спецслужбах сообщили, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в Рязани.
При этом 9 июля источники рассказали, что Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Волгоградской области.
Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля мощный «хлопок» прогремел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.
Около 9 июля 04:00 дроны атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России: целью была местная нефтебаза.
По словам местных жителей, они услышали десять мощных взрывов.
Впоследствии начался мощный пожар в районе нефтебазы, черный столб дыма до сих пор можно увидеть из разных районов города.
В Ростовской области также ночью раздавались громкие взрывы, работала враждебная ПВО и вспыхнул пожар на электроподстанции.
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