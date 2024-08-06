В російському Усінську пролунав вибух та спалахнула пожежа на території НПЗ "Транснафти".

Що відомо про вибух на НПЗ в Усінську

Зазначається, що через вибух та спричинену ним пожежу весь персонал НПЗ було евакуйовано.

На місце події вирушила велика кількість пожежних бригад.

Що відомо про останні інциденти на території російських НПЗ

У Омську 1 серпня почалася сильна пожежа на нафтозаводі.

На нафтозаводі спалахнула установка АВТ-10. Площа пожежі склала 300 кв м.

Пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.

Зокрема 27 липня джерела у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.

При цьому 9 липня джерела розповіли, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.

Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Близько 9 липня 04:00 дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

За словами місцевих мешканців, вони почули 10 потужних вибухів.

Згодом почалася потужна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму досі можна побачити з різних районів міста.

У Ростовській області також вночі лунали гучні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.