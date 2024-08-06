У Росії пролунав вибух на НПЗ в Усінську — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії пролунав вибух на НПЗ в Усінську — відео

Пожежа на НПЗ в Усінську
Джерело:  online.ua

В російському Усінську пролунав вибух та спалахнула пожежа на території НПЗ "Транснафти". 

Головні тези:

  • В Усінську пролунав вибух та спалахнула пожежа на НПЗ “Транснафти”, в результаті чого весь персонал було евакуйовано.
  • Останнім часом пожежі на російських нафтопереробних заводах стали нерідкістю, і сильні пожежі спостерігаються у різних регіонах країни.
  • Українські безпілотники регулярно влаштовують атаки на НПЗ і нафтобази в Росії, що призводить до серйозних наслідків і потужних пожеж.
  • 27 липня українські дрони вдарили по НПЗ у Рязані, а 9 липня було здійснено удар по нафтопереробному заводу у Волгоградській області.
  • Атаки українських дронів на нафтобази в Росії викликають значні матеріальні збитки і загрожують безпеці нафтопереробних заводів у країні.

Що відомо про вибух на НПЗ в Усінську

Зазначається, що через вибух та спричинену ним пожежу весь персонал НПЗ було евакуйовано.

На місце події вирушила велика кількість пожежних бригад.

Що відомо про останні інциденти на території російських НПЗ

У Омську 1 серпня почалася сильна пожежа на нафтозаводі.

На нафтозаводі спалахнула установка АВТ-10. Площа пожежі склала 300 кв м.

Пожежі російських нафтопереробних заводів останнім часом є нерідким явищем. НПЗ часто горять внаслідок атак українських безпілотників.

Зокрема 27 липня джерела у спецслужбах повідомили, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у Рязані.

При цьому 9 липня джерела розповіли, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу росіян у Волгоградській області.

Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Близько 9 липня 04:00 дрони атакували місто Калач-на-Дону у Волгоградській області Росії: ціллю була місцева нафтобаза.

За словами місцевих мешканців, вони почули 10 потужних вибухів.

Згодом почалася потужна пожежа в районі нафтобази, чорний стовп диму досі можна побачити з різних районів міста.

У Ростовській області також вночі лунали гучні вибухи, працювала ворожа ППО та спалахнула пожежа на електропідстанції.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції у Росії
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
ГУР дронами уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували авіабазу Дягілєво та НПЗ у Рязані РФ — відео
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?