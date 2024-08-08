В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео

8 августа в Белгороде произошел "прилет" в центре города, после которого загорелась часть площади. В Сети появились видео. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.

Бавовна в Белгороде 8 августа: что известно

Около 18.30 в Белгороде прогремел мощный взрыв, попавший на видео местных пабликов.

Позже стало известно о пожаре на месте взрыва. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

Также пламя перекинулось на загоревшиеся автомобили. Дым на месте взрыва виден в каждой части города.

Российские пропагандистские каналы сообщают якобы об украинском ракетном ударе по Белгороду. Власти города молчат.

Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ

Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.

РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.

Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.