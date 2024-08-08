В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео

8 августа в Белгороде произошел "прилет" в центре города, после которого загорелась часть площади. В Сети появились видео. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.
Главные тезисы
- 8 августа в Белгороде произошел взрыв, за которым последовал пожар, вызвавший распространение черного дыма над городом.
- Местные жители запечатлели видео мощного взрыва и возгорания, но официальная версия происшествия пока не установлена.
- Россияне говорят о якобы ракетном ударе со стороны Украины, однако это пока не подтверждено.
Бавовна в Белгороде 8 августа: что известно
Около 18.30 в Белгороде прогремел мощный взрыв, попавший на видео местных пабликов.
Позже стало известно о пожаре на месте взрыва. Над городом поднимаются столбы черного дыма.
Также пламя перекинулось на загоревшиеся автомобили. Дым на месте взрыва виден в каждой части города.
Российские пропагандистские каналы сообщают якобы об украинском ракетном ударе по Белгороду. Власти города молчат.
Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ
Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.
РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.
Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.
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