В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Белгороде прогремели взрывы и начался пожар — видео

Белгород
Читати українською
Источник:  online.ua

8 августа в Белгороде произошел "прилет" в центре города, после которого загорелась часть площади. В Сети появились видео. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.

Главные тезисы

  • 8 августа в Белгороде произошел взрыв, за которым последовал пожар, вызвавший распространение черного дыма над городом.
  • Местные жители запечатлели видео мощного взрыва и возгорания, но официальная версия происшествия пока не установлена.
  • Россияне говорят о якобы ракетном ударе со стороны Украины, однако это пока не подтверждено.

Бавовна в Белгороде 8 августа: что известно

Около 18.30 в Белгороде прогремел мощный взрыв, попавший на видео местных пабликов.

Позже стало известно о пожаре на месте взрыва. Над городом поднимаются столбы черного дыма.

Также пламя перекинулось на загоревшиеся автомобили. Дым на месте взрыва виден в каждой части города.

Российские пропагандистские каналы сообщают якобы об украинском ракетном ударе по Белгороду. Власти города молчат.

Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ

Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.

РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.

Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
В РФ заявили о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На Белгородщине исчез свет после атаки дронов на Старый Оскол
Белгородщина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео
Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?