Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео

Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.

Главные тезисы

  • В Курской области якобы были сбиты силами ПВО 26 беспилотников.
  • На военном заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.
  • Завод «Авангард» находится под санкциями Евросоюза и других стран, производя детали для ракетных систем залпового огня.
  • Причины взрыва на заводе в Стерлитамаке связаны с нарушением техники безопасности во время демонтажа трубопровода.

Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ

РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.

Также ночью там объявляли ракетную опасность.

Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.

Кроме того, Смирнов показал фото с последствиями ударов по городу Суджа, где, по его словам, были 5 ранены и повреждены несколько домов.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зари. Там якобы сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.

На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.

По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете страны-агрессорки, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб и газовоздушная смесь загорелась.

Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Курской области РФ
Генштаб ВСУ
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Курской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео
В Курской области РФ вспыхнул пожар после атаки дронов — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском
Генштаб ВСУ
ВСУ поразили состав вооружения и военной техники армии РФ под Курском

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?