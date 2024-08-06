Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео

Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.
Главные тезисы
- В Курской области якобы были сбиты силами ПВО 26 беспилотников.
- На военном заводе в Стерлитамаке произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.
- Завод «Авангард» находится под санкциями Евросоюза и других стран, производя детали для ракетных систем залпового огня.
- Причины взрыва на заводе в Стерлитамаке связаны с нарушением техники безопасности во время демонтажа трубопровода.
Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ
РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.
Также ночью там объявляли ракетную опасность.
Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.
Кроме того, Смирнов показал фото с последствиями ударов по городу Суджа, где, по его словам, были 5 ранены и повреждены несколько домов.
В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зари. Там якобы сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.
На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв
На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.
По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли. В настоящее время причины аварии устанавливаются.
Завод «Авангард» принадлежит государственной корпорации «Ростех» и выполняет оборонный заказ, в частности, он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии и Украины.
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