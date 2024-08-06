Дроны атаковали Курскую и Белгородскую области РФ — видео

Россияне жалуются на атаку беспилотников в Курскую и Белгородскую области. В результате взрывов там повреждены дома и сгорели автомобили.

Что известно о "бавовне" в Курской и Белгородской областях РФ

РосСМИ отмечают, что взрывы раздавались в Курской области в Судже, Корнево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем еще о 11.

Также ночью там объявляли ракетную опасность.

Впоследствии исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что в Курской области якобы были сбиты силами ПВО уже 26 беспилотников.

Кроме того, Смирнов показал фото с последствиями ударов по городу Суджа, где, по его словам, были 5 ранены и повреждены несколько домов.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зари. Там якобы сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.

На военном заводе в российском Стерлитамаке прогремел взрыв

На заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ 5 августа произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.

По сообщениям росСМИ, взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Как заявили в следственном комитете страны-агрессорки, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности во время резки труб и газовоздушная смесь загорелась. Поделиться