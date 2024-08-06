Дрони атакували Курську та Бєлгородську області РФ — відео
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Дрони атакували Курську та Бєлгородську області РФ — відео

Дрони атакували Курську та Бєлгородську області РФ — відео
Джерело:  online.ua

Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області. Внаслідок вибухів там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі.

Головні тези:

 

  • У Курській області було збито нібито 26  безпілотників.
  • На військовому заводі у Стерлітамаку стався вибух, внаслідок якого загинули принаймні троє людей.
  • Завод “Авангард” перебуває під санкціями Євросоюзу та інших країн, виробляючи деталі для ракетних систем залпового вогню.
  • Причини вибуху на заводі у Стерлітамаку наразі встановлюються, але ймовірно, що причиною стала порушення техніки безпеки під час демонтажу трубопроводу.

Що відомо про “бавовну” в Курській та Бєлгородській областях РФ

РосЗМІ зазначають, що вибухи лунали у Курській області лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах.

Губернатор Курської області Олексій Смірнов спершу повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.

Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.

Згодом виконувач обов'язки губернатора регіону заявив, що у Курській області нібито було збито силами ППО вже 26 безпілотників.

Крім того, Смірнов показав фото із наслідками ударів по місту Суджа, де, за його словами, були 5 поранених та пошкоджені кілька будинків.

Натомість губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі. Там нібито згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.

На військовому заводі у російському Стерлітамаку прогримів вибух

На заводі «Авангард» у місті Стерлітамак у Башкортостані РФ 5 серпня стався вибух, щонайменше троє людей загинули.

За повідомленнями росЗМІ, вибух стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі три члени бригади загинули. Наразі причини аварії встановлюються.

Як заявили у слідчому комітеті країни-агресорки, припускається, що робітники порушили техніку безпеки під час різання труб і газоповітряна суміш спалахнула.

Завод «Авангард» належить державній корпорації «Ростех» і виконує оборонне замовлення, зокрема він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України.

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