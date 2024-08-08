У російському Бєлгороді прогриміли вибухи та почалася пожежа — відео

8 серпня у Бєлгороді стався “прильот" у центрі міста, після якого загорілася частина площі. У Мережі з'явилися відео. Проте офіційної інформації поки що немає.

Бавовна у Бєлгороді 8 серпня: що відомо

Близько 18.30 у Бєлгороді пролунав потужний вибух, який потрапив на відео місцевих пабліків.

Пізніше стало відомо про пожежу на місці вибуху. Над місто підіймаються стовпи чорного диму.

Також полум’я перекинулося на автомобілі, які загорілися. Дим на місці вибуху видно у кожній частині міста.

Російські пропагандистські канали повідомляють нібито про український ракетний удар по Бєлгороду. Влада міста мовчить.

Що відомо про “бавовну” в Курській та Бєлгородській областях РФ

Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області. Внаслідок вибухів там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі.

РосЗМІ зазначають, що вибухи лунали у Курській області лунали у Суджі, Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах.

Губернатор Курської області Олексій Смірнов спершу повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.

Згодом виконувач обов'язки губернатора регіону заявив, що у Курській області нібито було збито силами ППО вже 26 безпілотників.