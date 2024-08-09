На території Липецької області в Росії запровадили режим надзвичайної ситуації після серії вибухів на місцевому аеродромі окупаційної армії РФ.

Що відомо про вибухи на аеродромі у Липецьку

Зазначається, що потужні вибухи пролунали на аеродромі, ймовірно, внаслідок атаки дронів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов вже оголосив режим НС та проведення евакуації жителів Копцевих хуторів, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.

Він не став інформувати про те, що на аеродромі вирує масштабна пожежа, однак заявив про необхідність ліквідації наслідків детонації складів з озброєнням.

При цьому евакуюють жителів населених пунктів, які розташовані поряд із аеродромом.

Пізніше Артамонов уточнив, що проводиться евакуація жителів з 416 домоволодінь.

До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подомовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах, - заявив губернатор. Поширити

Масштабну пожежу на аеродромі підтвердили представники МНС Липецької області.

Згодом губернатор регіону заявив про поновлення електропостачання на об'єкти енергоспоживання у Липецьку.

Він також додав, що внаслідок атаки дронів нібито постраждали шестеро людей.

Близько шостої ранку російський чиновник також розповів, що загроза безпілотників залишається, й триває робота ППО.

Що відомо про останні інциденти на території Росії

Уночі 9 серпня територію країни-агресорки Росії накрила масштабна “бавовна”. Гучно було в Липецькій, Курській, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Брянській, Орловській областях. Окрім того, повідомлялося про вибухи в окупованому Росією українському Криму.

За словами губернатора Бєлгородської області РФ, цей регіон країни-агресорки також атакували дрони.

Згідно з останніми даними, там горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.

"Загалом над територією області силами ППО збито 29 БПЛА літакового типу. У місті Новий Оскол унаслідок атаки БПЛА загорівся ангар на території промислового підприємства. Співробітники МНС, які прибули на місце, ліквідували загоряння, — заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

Також місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи і пожежу в Рильському районі Курської області РФ.