Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Українським силам ППО вдалося успішно відбити нову атаку російських загарбників, яку здійснили вночі 9 серпня. У результаті всі ворожі дрони були знищені над сімома областями України.
Головні тези:
- Нова ворожа атака була здійснена за допомогою ударних безпілотників типу “Shahed”.
- Усі ворожі цілі були знищені завдяки скоординованій роботі Повітряних сил ЗСУ.
- Генштаб ЗСУ повідомляє про те, що за останню добу на фронті було зафіксовано 101 бойове зіткнення, а українські війська знову завдали суттєвих втрат армії РФ.
Атака РФ на Україну 9 серпня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 серпня російські окупанти здійснили нову атаку, використавши для цього ударні БпЛА типу “Shahed” із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Після цього радіотехнічні війська виявили та розпочали супровід 27 ударних безпілотників.
Згодом розпочався протиповітряний бій, під час якого абсолютно усі ворожі дрони вдалося успішно знищити.
До відбиття ворожої атаки приєдналися вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засобами РЕБ Повітряних Сил.
Російські безпілотники збивали у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Що відомо про ситуацію на фронті 8-9 серпня
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Найгарячіший напрямок — Покровський.
8 серпня на позиції українських підрозділів та населені пункти ворог скинув 89 КАБів, здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них — із реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, українські воїни встигли ліквідувати 1030 російських окупантів протягом минулої доби.
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