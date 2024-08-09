Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Українським силам ППО вдалося успішно відбити нову атаку російських загарбників, яку здійснили вночі 9 серпня. У результаті всі ворожі дрони були знищені над сімома областями України.

Атака РФ на Україну 9 серпня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 серпня російські окупанти здійснили нову атаку, використавши для цього ударні БпЛА типу “Shahed” із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Після цього радіотехнічні війська виявили та розпочали супровід 27 ударних безпілотників.

Згодом розпочався протиповітряний бій, під час якого абсолютно усі ворожі дрони вдалося успішно знищити.

До відбиття ворожої атаки приєдналися вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засобами РЕБ Повітряних Сил.

Російські безпілотники збивали у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Дякую за бойову роботу! Разом — до перемоги! Микола Олещук Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію на фронті 8-9 серпня

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. Найгарячіший напрямок — Покровський.

8 серпня на позиції українських підрозділів та населені пункти ворог скинув 89 КАБів, здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників. Поширити

Окрім того, українські воїни встигли ліквідувати 1030 російських окупантів протягом минулої доби.