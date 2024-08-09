Спецпризначенці СБУ уразили FPV-дроном російський гелікоптер — відео

Ще один російський гелікоптер був уражений українським FPV-дроном. Варто зазначити, що це вже другий такий випадок за час війни РФ проти України.
Головні тези:
- Ворожу ціль атакували спецпризначенці Центру спеціальних операцій “А”.
- СБУ поки цю інформацію офіційно не підтверджувала.
- Наближення української армії до лідерства у використанні дронів має стратегічне значення для ситуації на фронті в Україні.
Як відбувалося ураження гелікоптера РФ
Про новий успіх спецпризначенців Служби безпеки України повідомляють українські журналісти з посиланням на свої джерела у СБУ.
Вказано, що спецназ уразив російський вертоліт FPV-дроном у Курській області РФ.
За попередніми даними, ворожу ціль атакували спецпризначенці Центру спеціальних операцій “А”, однак СБУ поки цю інформацію офіційно не підтверджувала.
Вперше це відбулося 2 дні тому - 7 серпня 2024 року.
Зеленський повідомив про важливі зміни на фронті
Як повідомив нещодавно український лідер Володимир Зеленський, протягом липня 2024 року Сили оборони України застосували більше дронів, аніж армія РФ.
За його словами, це має стратегічний вплив на ситуацію.
На переконання глави держави, українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який максимально наблизить справедливе завершення війни.
Ба більше, у майбутньому Україна може стати постачальником безпеки для інших держав.
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